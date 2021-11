Jasin Assehnoun schittert met hattrick; derde treffer van grote schoonheid

Maandag, 29 november 2021 om 21:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:07

FC Emmen heeft maandagavond een ruime zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis was de ploeg van trainer Dick Lukkien met 3-0 te sterk voor Almere City. Jasin Assehnoun was de absolute uitblinker en verzorgde de volledige Drentse doelpuntenproductie. Het was voor Almere City de eerste wedstrijd zonder de ontslagen Gertjan Verbeek aan het roer. Zijn honneurs werden waargenomen door trainer Tim Bakens. Emmen, 33 punten, herovert de derde plek en kijkt tegen een achterstand van 5 punten op koploper FC Volendam aan.

Almere City leek voortvarend van start te gaan, daar Jonas Arweiler al in de derde speelminuut raak schoot. De spits stond echter buitenspel op het moment dat Lance Duijvestijn de bal doorkopte: treffer afgekeurd. In de zevende minuut was het aan de overzijde wel raak. Thomas Poll hoopte een pass van Rui Mendes te onderscheppen. In plaats daarvan speelde eerstgenoemde de bal voor de voeten van Assehnoun, die op koelbloedige wijze afrondde: 1-0. Daarmee was het hek van de dam.

Jasin Assehnoun met de hattrick, waarvan de derde de mooiste is ????#EMMALM pic.twitter.com/bnUlPHgltK — ESPN NL (@ESPNnl) November 29, 2021

De tweede treffer werd in de twintigste speelminuut gevonden. Na gekeerde poging van Jeredy Hilterman belandde het leer via doelman Agil Etemadi voor de voeten van Assehnoun. Wederom was het voor de linkervleugelspits een koud kunstje om te scoren: 2-0. Na een klein half uur spelen kreeg Hilterman een nieuwe, uitgelezen mogelijkheid om zijn naam op het scorebord te zetten. Hij kwam echter een teenlengte tekort om een voorzet van Mendes het gewenste vervolg te geven. In het tweede bedrijf liep Emmen nog verder weg.

Hilterman versnelde al dribbelend over de as van het veld, waarna hij Assehnoun aanspeelde op de rand van de zestien. De linksbuiten sneed naar binnen en krulde de bal op zeer fraaie wijze in de rechterkruising: 3-0. Daarmee completeerde Assehnoun zijn ‘valse’ hattrick. In het restant van de wedstrijd nam Emmen de voet van het gaspedaal en kreeg Almere City nog enkele kansen. De grootste was voor Maarten Pouwels, die zijn poging gekeerd zag worden doelman Michael Brouwer.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 17 11 5 1 21 38 2 Excelsior 17 11 2 4 19 35 3 FC Emmen 17 10 3 4 14 33 4 Jong Ajax 17 10 2 5 12 32 5 De Graafschap 17 9 3 5 8 30 6 ADO Den Haag 17 11 2 4 17 29 7 FC Eindhoven 17 9 2 6 8 29 8 FC Den Bosch 17 8 1 8 -6 25 9 Roda JC Kerkrade 17 6 6 5 6 24 10 NAC Breda 17 6 5 6 3 23 11 Jong PSV 17 6 4 7 -1 22 12 MVV Maastricht 17 7 1 9 -16 22 13 Jong AZ 17 6 3 8 -3 21 14 VVV-Venlo 17 6 2 9 -5 20 15 Jong FC Utrecht 17 5 4 8 -5 19 16 Telstar 17 4 6 7 -15 18 17 Helmond Sport 17 4 3 10 -13 15 18 Almere City FC 17 3 4 10 -11 13 19 TOP Oss 17 3 4 10 -11 13 20 FC Dordrecht 17 2 4 11 -22 10