Dusan Tadic verzoekt KNVB om kunstgrasvelden te verbieden

Zondag, 28 november 2021 om 15:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:34

Dusan Tadic heeft zich zondagmiddag na de gewonnen uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam (0-1) tot de KNVB gericht. Volgens de aanvaller moet het spelen op kunstgras snel verboden worden in de Eredivisie, zo vertelde hij bij ESPN. De Amsterdammers legden op bezoek bij Sparta een uiterst stroeve pot op de mat, waarbij volgens de aanvoerder een belangrijke rol was weggelegd voor de ondergrond. Tadic maakte tegen Sparta de enige treffer van de wedstrijd, toen hij op aangeven van Danilo van dichtbij kon afdrukken.

Ajax had het bijzonder moeilijk op Het Kasteel en wist maar amper tot kansen te komen, maar kwam desondanks ook niet echt in de problemen. "Het is niet plezierig om op kunstgras te spelen. Elke speler is minder op kunstgras, wel vijftig procent", zei Tadic na afloop van het duel voor de camera's van ESPN. "Je maakt op deze achtergrond veel technische fouten die je anders niet maakt. Voor de competitie zou het goed zijn als iedereen overschakelt op normaal gras. Dus KNVB: schrap de kunstgrasvelden."

?? Dušan Tadic is blij met de positie van Nederland op de coëfficiëntenranglijst, maar: "Als we een serieuze competitie willen, moet al het kunstgras eruit."#spaaja pic.twitter.com/FeGJ4NSbG6 — ESPN NL (@ESPNnl) November 28, 2021

Nog voordat Ajax op voorsprong kwam tegen Sparta, had Vito van Crooij namens de thuisploeg een enorme kans om zeep geholpen. De aanvaller had de bal voor het intikken, maar schoot voorlangs. "Het was een moeilijke wedstrijd", gaat Tadic verder. "Niet alleen door het kunstgras, maar ook de kou en de compacte manier van spelen van de tegenstander. Toen we scoorden, werd het makkelijk. Maar we hadden volle bak voor de tweede goal moeten gaan. Het tempo lag te laag."

Volgens Tadic is het altijd lastig om tegen tegenstanders te spelen die zich ingraven. "Het maken van het eerste doelpunt is belangrijk", aldus de aanvoerder. "Wij moeten meer energie in de wedstrijd stoppen om de tweede treffer te maken, dan voetbal je makkelijker. Maar dat verzuimen we. Het tempo lag veel te laag. De volgende keer moeten we sneller op zoek gaan naar het tweede doelpunt. Als je kampioen wilt worden, moet je dit soort wedstrijden ook winnen. Dat is het belangrijkste."

Ook Erik ten Hag is duidelijk niet gecharmeerd van het spelen op kunstgrasveld, zo bleek tijdens de persconferentie. "Je kunt er alles bij halen. Of het weer goed is of slecht, of de tegenstander wel of niet compact speelt. Wij moeten gewoon winnen en daarvoor de oplossingen vinden. Zo sta ik erin. Het hoort gewoon niet in deze competitie, voor de uitstraling in de Eredivisie is het megaslecht. Het moet zo snel mogelijk in de ban worden gedaan. We zijn aan het strijden met Portugal om de zesde plaats in Europa, dan moet je niet op kunstgras willen spelen. Dat moet afgelopen zijn."