Marciano Vink: ‘Onbegrijpelijk dat hij nog bij de selectie van Ajax zit’

Zondag, 28 november 2021 om 12:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:10

Marciano Vink begrijpt niet dat André Onana weer onderdeel uitmaakt van de selectie van Ajax. De doelman, die bijna een jaar geschorst was vanwege het gebruik van verboden middelen, maakte deze week zijn rentree onder de lat in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas (1-2). Vink had liever de voorkeur gegeven aan Jay Gorter, terwijl Sjaak Swart, die eveneens te gast was bij Goedemorgen Eredivisie niet begrijpt waarom Ajax Kjell Scherpen heeft laten gaan.

Swart zag de rentree van Onana tegen Besiktas niet aankomen, zo vertelde hij zondagmorgen in het voetbalpraatprogramma. "Ik was er erg door verrast", aldus de Ajax-legende. "Ik had het niet gehoord doordeweeks. Ze hoeven niet met mij te overleggen, dat doen ze toch niet. Maar ik had niet verwacht dat het zou gebeuren." Swart vindt het moeilijk om te oordelen over de situatie. "Ik weet niet hoe de situatie bij Ajax is. Ajax heeft hem goed verzorgd toen hij uit de roulatie is geweest, dus hij moet iets terug doen. Als hij zich terug knokt, vind ik het goed. Maar niet als hij weg wil. Ik had Pasveer gewoon laten staan."

"Het probleem is dat er veel sentiment in deze kwestie ligt", aldus Vink. "Ik vind het onbegrijpelijk dat hij nog bij de wedstrijdselectie zit. Helemaal als je kijkt naar de voorgeschiedenis, waarbij Ajax echt coulant is geweest. Niemand heeft dat pilletje in zijn mond gedaan, dat heeft hij zelf gedaan. Overmars heeft volgens mij gezegd dat hij er klaar mee was. Volgens mij doet Pasveer het fantastisch, dat wijzen de cijfers ook uit. De reddingen die hij verricht zijn Onana-achtig. Dus er is helemaal geen noodzaak."

Vink begrijpt niet waarom Jay Gorter niet op doel is gezet in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas. "Die laat je keepen in Jong Ajax", aldus de analist. "Ik had het mooi gevonden om hem te laten keepen tegen Besiktas." Fresia Cousiño Arias denkt daar duidelijk anders over. "In de Champions League?", vraagt de presentatrice zich verbaasd af. Vink: "Ik begrijp dat ze deze weg kiezen, maar toen ze besloten om Onana bij de groep te halen, hadden ze ook Gorter bij de groep kunnen halen. Als je ziet hoe Onana zich opstelt tegenover Ajax, denk ik: doe maar niet."

"Je komt van Go Ahead, daar houd je 24 wedstrijden de nul, en dan mag je bij Ajax om de week in Jong Ajax spelen", vervolgt Vink. "En dan wordt er van jou verwacht dat je rijp bent voor de A-selectie. Hoe moet je dat doen als je geen continuïteit hebt met meerdere wedstrijden achter elkaar? Het is allemaal een beetje krom." Swart acht Gorter nog niet klaar voor het eerste van Ajax. "Ik heb hem diverse wedstrijden zien spelen, maar ik vind hem te zwak bij hoge ballen. Ballen van de zijkant zijn belangrijk bij Ajax, daar worden veel doelpunten uit gemaakt. Ik moet eerlijk zijn dat ik de keeper van FC Emmen (Kjell Scherpen, red.) beter vond."