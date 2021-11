Zege van Barcelona zorgt voor controverse: ‘De politie moest ingrijpen’

Zondag, 28 november 2021 om 08:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:32

Villarreal is verbolgen over de manier waarop Barcelona zaterdag met drie punten (1-3) uit het Estadio de la Cerámica vertrok. In de eerste helft kreeg de thuisploeg van Unai Emery geen strafschop na een handsbal van Gerard Piqué na een schot van Arnaut Danjuma en ook een vermeende overtreding op Raúl Albiol werd niet met een penalty bestraft. De VAR kwam daarentegen wel in actie bij het openingsdoelpunt van Barcelona. De treffer van Frenkie de Jong werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar na inmenging van de videoarbiter verscheen de 0-1 toch op het scorebord. Aanvoerder en Spaans international Pau Torres kon zijn ogen niet geloven en insinueerde dat Barcelona wordt geholpen.

“Een mogelijke handsbal van Piqué? Een handsbal. Niet een mogelijke handsbal”, benadrukte bestuurder Fernando Roig Negueroles als eerste. “Het is onbegrijpelijk dat daar niet voor wordt gefloten. De scheidsrechter kan het niet zien, maar daar is de VAR dan voor. Het is een duidelijke handsbal. Ik weet niet of het bewust was of niet, maar de bal gaat richting het doel en hij raakt hem met de hand aan. En daarom moet het een strafschop zijn.” Torres was het volledig met de bestuurder eens. “De scheidsrechter zei dat het een mogelijke strafschop had kunnen zijn. Ik zie een duidelijke strafschop. Hij gaat naar de grond en de bal gaat tegen zijn hand. Niet tegen zijn buik”, benadrukte de verdediger.

Garcia slaat zijn handen op het hoofd nadat hij deze kans zomaar in de schoot werpt van Danjuma ?? Pique keert de inzet, maar met de hand ?? Had Villarreal hier een penalty moeten krijgen? ??#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça #MotD pic.twitter.com/o6QG55ahuI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 27, 2021

“Hij heeft zijn hand omhoog en na het contact met de bal gaat zijn hand naar achteren. Voor een buitenspelsituatie is een analyse van tien minuten nodig, maar voor een penalty zijn hooguit twee minuten nodig. Er moeten gefloten worden waarvoor gefloten moet worden. Juan Foyth maakte in de extra tijd een overtreding op Philippe Coutinho, maar wij hadden in de eerste helft ook een strafschop moeten krijgen”, herhaalde Torres. “We zijn het enige team dat dit seizoen nog geen strafschop heeft meegekregen en Barcelona is het enige team dat nog geen strafschop heeft tegengekregen. Zo is het onmogelijk.”

Ploeggenoot Manu Trigueros was ook vol ongeloof. “Duidelijker kan niet. Het was een pure handsbal van Piqué. Ik weet niet wat we nog meer moeten doen om een strafschop te krijgen.” Emery wist niet waar hij het moest zoeken. “We hebben recht op een verklaring. Iets waar wij geen invloed op hebben, is van invloed geweest op het resultaat. Ik voel geen respect”, benadrukte de trainer van Villarreal. “Ik wil graag weten waarom de VAR niet in actie komt als de scheidsrechter iets niet ziet. De overtreding op Albiol is ook een strafschop, maar je kan wellicht zeggen dat hij niet voldoende werd aangeraakt. Maar bij Piqué gaat het om een bal richting het doel, waarbij hij zijn hand omhoog doet en een doelpunt voorkomt. We hebben een wedstrijd gespeeld waarin we hadden kunnen winnen van Barcelona.”

“Ik weet niet of de scheidsrechter goed of slecht heeft gefloten, maar ik begrijp gewoonweg niet waarom die twee situaties niet door de VAR zijn geanalyseerd. We hebben het over een persoon. Iemand is daar verantwoordelijk voor. Ik geloof in de VAR, maar ik begrijp niet waarom niet stil wordt gestaan bij dat moment. Ik kan best geloven dat de scheidsrechter dat niet ziet, maar de VAR? Was hij aan het slapen? Als ik de beelden nu terugkijk, ben ik ervan overtuigd dat het zal worden teruggekeken. Zelfs vijf minuten later nog. Het is uiteindelijk van doorslag geweest. En we mogen niet klagen omdat Barcelona het niet leuk zal vinden dat er beweerd wordt dat er geen strafschoppen worden gegeven. Ze zullen denken dat ze meer macht hebben dan andere clubs omdat er niet naar de stip wordt gewezen.”

Na afloop was er een kleine woordenwisseling tussen Emery en Xavi. Spaanse media melden de trainer naar zijn collega ‘Como siempre, os lo regalan, os lo regalan’, ‘Jullie krijgen het zoals altijd cadeau, zoals altijd’, riep. De trainer van Barcelona reageerde door dat met zijn vinger te ontkennen. De opvolger van Ronald Koeman had ook een lichte discussie met Imanol Idiakez, de rechterhand van Emery. Er werden geen handen geschud. “Ik heb veel respect voor Xavi”, reageerde Emery. “We hebben het over bepaalde situaties gehad en wel of niet schudden van handen doet daar niets aan af. Het hoeft niet altijd een fysieke handdruk te zijn.” Xavi: “Er was niets aan de hand. Ieder mag zijn mening hebben.”

Ricardo Rosety van Movistar + meldde dat de discussie in de spelerstunnel werd voortgezet. “Een analist van Villarreal en José Ramón de la Fuente, de keeperstrainer van Barcelona, stonden tegenover elkaar”, verzekerde de journalist. “Er was euforie aan de ene kant en teleurstelling aan de andere kant en dat botste met elkaar in de tunnel. De politie moest ingrijpen om de partijen te scheiden in de tunnel en de scheidsrechters toegang te verlenen tot hun kleedkamer.”