‘Onscherpe’ Matthijs de Ligt gaat de fout in tegen dodelijke Zapata

Zaterdag, 27 november 2021 om 19:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:55

Juventus kijkt bij rust in de topper tegen Atalanta tegen een achterstand aan. Duván Zapata ontsnapte in de 28ste minuut aan de aandacht van de defensie van Juve en maakte het onberispelijk af. Jan van Halst wilde Matthijs de Ligt aanvankelijk niet als schuldige aanwijzen, maar komt daar na een weerwoord van presentator Bas van Veenendaal op terug. "Je hebt gelijk, het is mede de fout van De Ligt", aldus Van Halst bij Ziggo Sport.

Van Halst heeft allereerst aandacht voor Zapata, die de bal perfect via de onderkant van de lat binnenschoot. "Hij heeft snelheid, hij heeft scorend vermogen en je kunt hem aanspelen. Hij is niet heel fijngevoelig, maar het is ook niet zo dat elke bal van zijn voet springt. Ik zou hem weleens een stapje hoger willen zien, bijvoorbeeld in Engeland", aldus Van Halst, die daarna ook kijkt naar de defensie van de thuisploeg. "Juve heeft niet voor niks afgelopen week met 4-0 verloren van Chelsea. Dat is gewoon omdat het niet meer zo'n bunker is, zoals het vroeger was. Dat ze alles dicht konden gooien. Dan kun je slecht voetballen, maar houd je in ieder geval de nul. Maar dat is al maanden, zo niet jaren geleden."

BOEM ?? Zapata zet Atalanta op voorsprong bij Juventus en hoe! De Colombiaan ramt de bal in het dak van het doel ?? Fout van De Ligt in de buitenspelval of slecht gedekt van Bonucci? ??#ZiggoSport #SerieA #JuventusAtalanta pic.twitter.com/xEXkilEGKW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 27, 2021

Volgens Van Halst hadden zowel Leonardo Bonucci als De Ligt schuld aan de tegentreffer. "Het gaat om twee personen. Er wordt opgebouwd en Bonucci loopt links weg. Zapata staat daar in het midden en die denkt: mooi, loop jij maar weg. Als ze spelen, dan ben ik vrij. En dat gebeurt, en daardoor is Bonucci dus weg. Dan denk je: dat is toch die robuuste centrale verdediger die niks doorlaat?"

Op het moment dat de pass gegeven wordt staat De Ligt ver achter zijn defensie.

De Ligt staat ver achter zijn defensie opgesteld en heft zo het buitenspel van Zapata op. "Matthijs de Ligt heeft ook niet het sprintje getrokken. Het is geen fout, maar...", aldus de milde Van Halst. Van Veenendaal begrijpt dat niet en zegt: "Maar waarom is het geen fout, Jan? Hij heft toch gewoon buitenspel op? Hij moet toch gewoon opletten en zorgen dat hij in lijn blijft met de rest?" Van Halst laat zich daardoor overhalen. "Ja, het is niet echt scherp van De Ligt. Dat mis je bij Juventus helemaal, dat echt scherp dekken. Je hebt wel gelijk eigenlijk, het is ook mede de fout van De Ligt."