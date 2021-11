Virgil van Dijk pikt fraai doelpunt mee bij vierklapper; Gerrard wint opnieuw

Zaterdag, 27 november 2021 om 17:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:57

Liverpool heeft zaterdag een eenvoudige overwinning geboekt op Southampton. The Reds waren voor eigen publiek oppermachtig en zegevierden met 4-0, mede door het eerste seizoensdoelpunt van Virgil van Dijk tegen zijn oude club. Door de overwinning neemt Liverpool de tweede plek over van Manchester City, dat zondag nog wel in actie komt tegen West Ham United. Steven Gerrard boekte zijn tweede zege in twee wedstrijden als trainer van Aston Villa, door Crystal Palace met 1-2 te kloppen.

Liverpool - Southampton 4-0

Liverpool trad aan met meerdere wijzigingen ten opzichte van het duel met FC Porto (2-0) in de Champions League: Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Diogo Jota, Andy Robertson en Jordan Henderson keerden terug in de basis. Een van de spelers die tegen Porto aan de kant werd gehouden, opende de score tegen Southampton. Met een ingenieus balletje langs de achterlijn bediende Sadio Mané de doorgelopen Robertson, die op zijn beurt Jota in staat stelde om van dichtbij af te ronden: 1-0. Het doelpunt van Jota, na 97 seconden, was het vroegste Premier League-doelpunt sinds april 2019 (na 15 seconden tegen Huddersfield Town).

De spits vierde zijn doelpunt door uit te beelden dat hij aan het gamen was: Jota moest zich zaterdag immers in de vierde ronde van een FIFA-toernooi afmelden, omdat hij anders te laat zou komen voor zijn eigen wedstrijd. Na een halfuur maakte hij zijn tweede doelpunt van de middag, opnieuw van dichtbij. Henderson en Salah namen het voorbereidende werk voor hun rekening. Het werd 3-0 via Thiago Alcántara, wiens harde uithaal hevig van richting werd veranderd door Lyanco. Liverpool domineerde de wedstrijd volledig en zorgde er ook in de tweede helft voor dat Southampton zich moest beperken tot het minimaliseren van de schade.

Zes minuten na de pauze tilde Van Dijk de marge naar vier. De verdediger liep na een corner van Alexander-Arnold weg bij Oriol Romeu, nam de bal ineens uit de lucht en was trefzeker. Adam Armstrong liet een van de eerste serieuze kansen van Southampton liggen, toen hij werd gehinderd door Ibrahim Konaté en Alisson Becker, maar veel dichter bij een eretreffer kwam Southampton niet. Liverpool nam de voet van het gaspedaal en werd nog enkele keren dreigend, maar het bleef bij 4-0, net als vorige week tegen Arsenal.

Crystal Palace - Aston Villa 1-2

Jaïro Riedewald bleef op de bank bij Crystal Palace, terwijl Gerrard ervoor koos Anwar El Ghazi pas laat in te brengen. De Nederlanders zagen vanaf de bank Matt Targett de score na een kwartier openen in het voordeel van de bezoekers. De linksback kon de bal aannemen na een uitdraaiende hoekschop van Ashley Young en schoot diagonaal raak; het was zijn eerste competitiedoelpunt sinds oktober 2019. Dertien minuten voor tijd maakte El Ghazi zijn entree bij Aston Villa. De invaller leverde de assist bij de 0-2: aan de rand van het strafschopgebied vond hij El Ghazi, die met een fraai, geplaatst schot de linkerbovenhoek uitzocht. Diep in de blessuretijd deed Marc Guehi iets terug, maar daar bleef het bij. Aston Villa boekte de tweede overwinning op rij en ruilt de vijftiende plek, in ieder geval tijdelijk, in voor de elfde. Crystal Palace heeft hetzelfde puntenaantal (zestien) en staat tiende.

Norwich City - Wolverhampton Wanderers 0-0

Beide ploegen konden het publiek op Carrow Road nauwelijks spektakel bieden. De meegereisde supporters van the Wolves vonden de sfeer in Norwich zo tam dat ze in de eerste helft het lied is this a library? ('is dit een bibliotheek?') inzetten. Tim Krul werd twee minuten voor rust voor het eerst getest, nadat zijn defensie de bal knullig had verspeeld in de opbouw. De doelman van Norwich was op tijd terug in zijn doel om het schot van João Moutinho te keren. Twintig minuten voor tijd had Teemu Pukki moeten scoren, maar de spits van Norwich stuitte een-op-een op doelman José Sa.