KNVB overweegt om amateurvoetbal compleet stil te leggen

Vrijdag, 26 november 2021 om 19:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:21

De KNVB heeft zoals gebruikelijk een statement naar buiten gebracht over de verzwaarde coronamaatregelen die zijn afgekondigd. De voetbalbond noemt het 'raar' dat sport door het demissionair kabinet wordt gelabeld als 'niet-essentieel'. Omdat amateursporters na 17.00 uur niet meer mogen trainen, overweegt de KNVB om het voetbal compleet stil te leggen.

Daartoe roept de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen vrijdagavond ook op in De Telegraaf. "Het is triest", zegt Ben van Olffen, voorzitter van de organisatie. "Maar niet meer trainen betekent niet meer voetballen. Dat kan niet anders. We moeten voorlopig stoppen met de competitie." De KNVB gaat alle scenario’s per categorie (de A-categorie en de pupillen, junioren en senioren in de B-categorie) in kaart brengen en zal komende week een besluit nemen.

"Wij vinden het raar dat de sport met de term ‘niet-essentieel’ is gelabeld", aldus de Nederlandse voetbalbond. "Sporten stimuleert de gezondheid en weerstand, en verkleint de kans op hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes en psychische problemen. Naar ons idee is sporten juist ‘essentieel’, zowel tijdens de pandemie als voor de toekomstige volksgezondheid. Deze argumenten hebben we in ‘Den Haag’ kenbaar gemaakt, maar helaas is er anders besloten."

Komend weekend kunnen de amateurwedstrijden in ieder geval doorgaan. "Voor het komend weekend hebben de nieuwe maatregelen nauwelijks gevolgen. Voor de trainingen na het weekend is dit wel heel ingrijpend. Als er vanaf 17.00 uur niet buiten, in de frisse lucht en eventueel met de kleedkamers op slot, kan worden getraind, dan kan dit ook consequenties hebben voor het vervolg van de competities. Want vroeg of laat is het spelen van wedstrijden in het weekend niet meer verantwoord als hier niet voor kan worden getraind."