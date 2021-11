Donny van de Beek zet plannen in de ijskast en krijgt complimenten

Vrijdag, 26 november 2021 om 15:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:26

Donny van de Beek lijkt zijn transferwens bij Manchester United nog even uit te stellen, zo meldt ESPN-journalist Rob Dawson. De middenvelder kwam dit seizoen onder Ole Gunnar Solskjaer tot slechts 198 speelminuten. Door de aanstaande komst van Ralf Rangnick als interim-trainer is een langer verblijf op Old Trafford echter niet uitgesloten.

Van de Beek kan net als zijn teamgenoot Anthony Martial rekenen op de belangstelling van geïnteresseerde clubs, omdat het tweetal onder Solskjaer nauwelijks speeltijd kreeg. Ze kunnen in januari al dan niet een tijdelijke transfer maken, maar volgens ESPN zullen beide spelers hun beslissing uitstellen. Onder interim-manager Rangnick lonkt er namelijk mogelijk meer perspectief voor het duo. Van de Beek en Martial willen er eerst achter komen of zij in het systeem van Rangnick passen voordat ze besluiten United te verlaten.

Michael Carrick, die de honneurs bij United na het ontslag van Solskjaer tijdelijk waarnam, gaf Martial en Van de Beek dinsdag tijdens de met 0-2 gewonnen Champions League-wedstrijd op bezoek bij Villarreal een basisplaats. De assistent-manager van Ragnick laat zich vrijdag lovend uit over Van de Beek op de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met Chelsea van zondagavond. “Donny van de Beek is een van de spelers die enorm veelzijdig is en op verschillende posities kan spelen”, geeft Carrick aan. “We hebben ideeën over waar Donny volgens ons het best tot zijn recht komt, maar zijn veelzijdigheid is een echt wapen en maakt hem een aanwinst voor het team.”

Ondertussen gaat ook Jesse Lingard een onzekere toekomst tegemoet op Old Trafford. De 28-jarige aanvaller blonk vorig seizoen uit op huurbasis bij West Ham United. Ook hij moest het de afgelopen maanden onder Solskjaer bij United voornamelijk doen met spaarzame invalbeurten. Lingards huidige contract bij the Red Devils loopt medio 2022 af en vanaf 1 januari mag de aanvaller met geïnteresseerde clubs praten.

West Ham-manager David Moyes heeft de speculaties over een hereniging met de aanvaller in januari echter de kop ingedrukt. “Hij is een speler van Manchester United en ik ga niet praten over spelers bij andere clubs”, zei Moyes eerder deze maand over Lingard. "Het enige wat ik kan zeggen is dat we echt genoten hebben van Jesse, hij heeft een geweldige bijdrage geleverd aan het team en hij heeft het team geholpen. Het team is verder gegaan, we zijn weer verder, dus kijk, Jesse is een Manchester United-speler en het is aan hen om te beslissen wat hij doet."