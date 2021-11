ESPN likkebaardt en trekt vergelijking met Zidane na PSV - Sturm Graz

Donderdag, 25 november 2021 om 23:40 • Dominic Mostert

Pierre van Hooijdonk heeft donderdagavond genoten van het optreden van Ritsu Doan in de wedstrijd tussen PSV en Sturm Graz (2-0) in de Europa League. De analist van ESPN benoemt de assist van Doan voorafgaand aan het tweede doelpunt de 'mooiste actie van de hele avond'. De aanvaller had in de laatste twee officiële wedstrijden van PSV een basisplek en maakt een goede indruk op Van Hooijdonk.

Pi-Air was al goed te spreken over het optreden van Doan tegen Vitesse (2-0 zege) van zaterdag. “Hij was niet zo goed als in die wedstrijd, maar hij had wel een aantal momenten waarop je toch weer de klasse kunt zien”, analyseert Van Hooijdonk na de zege van PSV op Sturm Graz. “Het is een heel fijne voetballer, die continu de bal wil inspelen en er vervolgens achteraan wil gaan.”

Doan bediende Bruma met een prachtige hakbal in de aanloop naar de 2-0. "Deze actie is wat mij betreft de mooiste actie van de hele Europa League-/Conference League-avond. Daar zat zoveel gogme bij. Dit was echt bewust. Een geweldige assist.” Presentator Jan-Joost van Gangelen spreekt van ‘een soort opspringende Zidane’. “Daar lijkt het wel een beetje op”, beaamt Van Hooijdonk. “Maar dan niet met de onderkant van de schoen. Hij is in dit elftal gewoon echt belangrijk.”

In de slotfase van de wedstrijd verstuurde Doan vanaf de linkerflank nog een scherpe voorzet richting Yorbe Vertessen, die niet succesvol was in de afronding. “Deze bal is fantastisch, met gevoel weggelegd. Vertessen moet daar echt meer mee doen", vindt Van Hooijdonk. "Ik kijk graag naar spelers als Doan. Ik ben niet zo van de opportunistische voetballers, dus ik kijk minder graag naar Vertessen. Bij Doan lukt ook niet alles, maar zie je altijd wel wat het idee was.”