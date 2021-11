AC Milan ontsnapt en gooit alles open in Groep B; Thiago scoort weergaloos

AC Milan heeft ternauwernood vroegtijdige uitschakeling in Europa weten te voorkomen. De ploeg van Stefano Pioli sloeg woensdagavond in de slotminuut toe op bezoek bij Atlético Madrid en nam door een 0-1 zege afstand van de laatste plaats in Groep B. Die plek wordt nu ingenomen door Atlético Madrid, dat net als Milan vier punten heeft. Liverpool behield de ongeslagen status en was in eigen huis met 2-0 te sterk voor FC Porto, dat nu tweede staat met vijf punten.

Liverpool - FC Porto 2-0

FC Porto wist op voorhand dat het met een resultaat op Anfield Road hele goede zaken zou doen in Groep B. De Portugezen, die er op eigen veld met 1-5 af gingen tegen Liverpool, wisten zich in de eerste helft kranig te weren tegen de ploeg van manager Jürgen Klopp en kregen de eerste goede mogelijkheid van de wedstrijd, toen Otávio de bal voor het intikken had voor een leeg doel na een breedtepass van Luis Díaz. De middenvelder faalde echter hopeloos en schoot de bal voorlangs. Na een half uur spelen dacht Sadio Mané de ban wel te breken op aangeven van Thiago Alcântara, maar de treffer van de Senegalees werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ook in de tweede helft mocht Porto even ruiken aan een treffer, zij het door geklungel van Alisson Becker. De doelman treuzelde in zijn eigen strafschopgebied en schoof het leer vervolgens in de voeten bij Otávio, maar die verzuimde het buitenkansje te verzilveren. Thiago zorgde niet veel later op schitterende wijze voor de openingstreffer. Na een vrije trap van Alex Oxlade-Chamberlain kwam de bal voor de voeten van de middenvelder, die van zo'n dertig meter uithaalde met een geweldige trap in de rechterhoek: 2-0. Toen Mohamed Salah de score twintig minuten voor tijd verdubbelde, was het verzet van Porto gebroken. De Egyptenaar trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en schoot raak in de korte hoek: 2-0.

Atlético Madrid - AC Milan 0-1

AC Milan wist dat het bij een nederlaag tegen Atlético Madrid klaar zou zijn in Europa. Lange tijd leek het daar ook op uit te draaien, daar het duel in Wanda Metropolitano Stadium voor weinig spektakel zorgde. Het eerste bedrijf verliep zonder al te veel noemenswaardigheden, waarna Atlético in het tweede bedrijf het duel naar zich toe leek te trekken. De grootste kans was voor Rodrigo De Paul, die het een kwartier voor tijd probeerde met een volley. De inzet van de middenvelder ging richting de rechterhoek, maar kon ternauwernood worden gestopt door Ciprian Tatarusanu. Het bleef vervolgens tot diep in de slotfase 0-0, totdat Junior Messias opstond.

De na ruim een uur ingevallen aanvaller werd na goed voorbereidend werk van Franck Kessié volledig vrijgelaten in de zestien van Atlético en klopte Jan Oblak van dichtbij met een rake kopbal. Even leken de Milanezen de score zelfs nog te verdubbelen, toen Ismaël Bennacer twee minuten later eveneens het doel onder vuur nam. Zijn poging werd echter knap gepakt door Oblak. Door de late treffer komt voor Milan, FC Porto en Atlético Madrid alles aan op de wedstrijden die over twee weken worden gespeeld. Atlético gaat dan op bezoek bij FC Porto en AC Milan krijgt in eigen huis bezoek van Liverpool.