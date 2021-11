Dubbelslag van Dzeko is voldoende voor Inter tegen Shakhtar Donetsk

Woensdag, 24 november 2021 om 20:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:39

Internazionale heeft woensdagavond geen fout gemaakt in de Champions League. I Nerazzurri waren met 2-0 te sterk voor Shakhtar Donetsk en zetten een grote stap richting overwintering. De ploeg van Simone Inzaghi zag eerst twee goals afgekeurd worden, waarna Edin Dzeko alsnog tweemaal doel trof. Inter gaat aan kop in Groep D met tien punten uit vijf duels. Real Madrid, dat later vanavond nog in actie komt tegen Sheriff Tiraspol, volgt op één punt.

Inter, waar Denzel Dumfries op de bank begon en Stefan de Vrij ontbrak vanwege een blessure, noteerde na ruim tien minuten spelen het eerste wapenfeit van de wedstrijd. Nicolò Barella kwam in de zestien in kansrijke schietpositie, maar het schot van de middenvelder zeilde over het doel. Halverwege de eerste helft was de thuisploeg alsnog dicht bij de openingstreffer, toen Andrea Ranocchia een hoekschop net voorlangs kopte. Enkele minuten wist de ploeg van Inzaghi het net wel te vinden.

Enkele minuten later werd Anatoliy Trubin getest door Edin Dzeko. De aanvaller kopte van een meter of acht echter recht op de doelman. Met een klein uur op de klok leek Inter opnieuw de ban te breken, maar weer werd het doelpunt afgekeurd. Lautaro Martínez dacht op aangeven van Perisic de 1-0 binnen te schieten. De Argentijnse aanvaller werd echter teruggefloten, omdat hij Mykola Matvienko een duw in de rug gaf. Uiteindelijk werd het voor de thuisploeg drie keer scheepsrecht. Een geblokt schot van Matteo Darmian viel voor de voeten van Dzeko, die onberispelijk in de linkerhoek binnenschoot: 1-0.

En de tweede ligt er ook alweer in ? Ook deze komt op het conto van Edin Džeko ??#ZiggoSport #UCL #InterShakhtar pic.twitter.com/C6EGyvqlA7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 24, 2021

Inter wist de marge halverwege de tweede helft direct te vergroten. Perisic legde de bal vanaf de achterlijn op een presenteerblaadje bij de tweede paal voor Dzeko, die de de bal vervolgens in een leeg doel kon koppen: 2-0. Marlos was in de slotfase nog dicht bij de aansluitingstreffer. De middenvelder schoot op de binnenkant van de paal, waarna Dodo er niet in slaagde om de bal in tweede instantie binnen te werken.