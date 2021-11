Derksen: ‘Wat heb ik me zitten ergeren, hij maakt er één grote puinhoop van!’

Maandag, 22 november 2021 om 23:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:18

Johan Derksen heeft zich afgelopen weekend gestoord aan Serdar Gözübüyük. De analist van Veronica Inside vindt dat Gözübüyük als VAR én als scheidsrechter een ontzettend slechte beurt heeft gemaakt. "Jezus, wat heb ik me zitten ergeren aan die Gözübüyük, of hoe heet die man?", aldus Derksen.

Zaterdagavond deed Gözübüyük dienst als videoscheidsrechter bij de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en FC Twente (0-1). Tien minuten voor tijd riep hij Edwin van de Graaf naar de kant om een vermeende overtreding van Giannis Masouras op Michel Vlap te bekijken. "Er was een situatie dat Vlap een bal op doel schiet, maar naast", memoreert Derksen. "Maar die verdediger van Sparta komt te laat in en als Vlap het schot al heeft afgeleverd, wordt hij nog ondersteboven gegleden."

Het bewuste penaltymoment waar Gözübüyük als VAR voor verantwoordelijk was.

Van de Graaf vond het aanvankelijk geen overtreding. "Die scheidsrechter zegt: 'Die actie was voorbij, dus hier fluit ik niet voor.' En dan komt Gözübüyük...", aldus Derksen, die moeite heeft met het uitspreken van diens naam. "Verdorie, waarom heet die gozer geen De Bruin?", grapt hij. "En die gaat Van de Graaf dan naar dat tv-toestelletje sturen... En Van de Graaf heeft niet genoeg personality om de VAR te negeren, en die legt hem op de stip. Dan denk ik: je kunt hem geven, het was ook best een overtreding. Maar het was een overtreding nádat hij op doel geschoten had, dus het had geen enkele invloed op de wedstrijd. Dat is hetzelfde als dat je in de catacomben iemand een schop geeft, dan kun je ook nog rood krijgen. Maar hij had al geschoten, het was gewoon een slecht schot. Dit soort grappen kunnen Sparta degradatie kosten."

Een dag later pakte Gözübüyük volgens Derksen ook als scheidsrechter een negatieve hoofdrol door met rood te strooien bij sc Heerenveen - Willem II (2-1). "Daar geeft hij dus twee spelers voor nietszeggende overtredinkjes een geel kaartje. Dus bij een volgende overtreding kregen ze rood, waardoor hij weer de hele wedstrijd verpest. Geen enkele aanleiding, niets aan de hand." Anthony Musaba van Heerenveen kon zelfs al na twintig minuten inrukken. "Het was gewoon een tackle, hij pakt de bal zelfs!", zegt Derksen over de tweede gele kaart, waarbij Musaba naast de bal ook de voet van Derrick Köhn raakte.

"Hij heeft er één grote puinhoop van gemaakt, die jongen", concludeert Derksen. "Hij is aan het fluiten zoals ze in Zeist willen, denk ik. Dan krijg je aanstellingen, want Bas (Nijhuis, red.) wordt altijd naar lullige potjes gestuurd. Hij zou eens een keer Match of the Day op zaterdagavond moeten kijken, hoe je als kerel fluit", doelt Derksen op het samenvattingenprogramma van de Premier League op de BBC.