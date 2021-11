Lyon minstens één duel zonder publiek; Bad Gones komen met statement

Maandag, 22 november 2021 om 15:21 • Laatste update: 15:36

Olympique Lyon moet minstens één thuiswedstrijd zonder publiek spelen na de ongeregeldheden van zondagavond tegen Olympique Marseille. De disciplinaire commissie van de Ligue 1 doet momenteel onderzoek naar de gebeurtenissen van zondagavond, maar het Parc Olympique Lyonnais moet gesloten blijven totdat er een uitspraak is. Daardoor zal de ploeg van Peter Bosz op woensdag 1 december tegen Stade Reims zonder publiek aantreden.

De commissie onderzoekt in hoeverre de club schuldig is aan het incident van zondagavond en verwacht op woensdag 8 december met een uitspraak te komen. Lyon speelt op donderdag 9 december in de Europa League tegen Rangers en speelt op woensdag 22 december de laatste thuiswedstrijd van dit kalenderjaar tegen FC Metz in de competitie. In een statement op de eigen website laat Lyon maandag weten iedere vorm van geweld te veroordelen.

Het loopt al vroeg uit de hand bij Lyon tegen Marseille... ?? De wedstrijd wordt gestaakt nadat Dimitri Payet is geraakt door een fles ?#ZiggoSport #Ligue1 #OLOM pic.twitter.com/nmbLeCS3Mc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 21, 2021

De wedstrijd tussen Lyon en Marseille in de Ligue 1 werd zondagavond gestaakt nadat Dimitri Payet in de vierde minuut een corner wilde nemen. De aanvoerder van Marseille kreeg een vol flesje water tegen zijn hoofd gegooid en lag vervolgens met pijn op het gras. Scheidsrechter Ruddy Buquet besloot de wedstrijd stil te leggen. Een kleine twee uur later werd besloten om het duel niet te hervatten. De spelers van Marseille weigerden verder te spelen.

Lyon maakt in een statement zijn excuses aan Payet. De persoon die het flesje tegen het hoofd van Payet gooide, werd onmiddellijk geïdentificeerd dankzij de vele camera's die in het Groupama stadion hangen. Hij werd door de stewards verwijderd, aan de politie overgedragen en in hechtenis genomen. Het bleek dat de man geen lid was van een supportersgroep en geen seizoenkaarthouder was.

Lyon wil dat de strafrechtelijke en administratieve strafmaatregelen een afschrikwekkend effect hebben. De club wil de betrokkene voor het leven kunnen verbannen als de Ligue 1 en de rechtbank de club daartoe de middelen geven. Lyon verontschuldigt zich ook tegenover alle toeschouwers die aanwezig waren in het stadion. Zij hebben slechts enkele minuten voetbal kunnen zien “Wat een feest moest worden, is bedorven door één enkel persoon.”

Ook de supportersgroep Bad Gones heeft afstand genomen van het incident omtrent Payet. “Met grootste klem veroordelen wij het gooien van voorwerpen, wat gisteravond heeft plaatsgevonden”, schrijft de groep op Twitter. “In het bijzonder hetgeen dat is gegooid door een individu tegen de speler van Olympique Marseille. Deze persoon maakt geen deel uit van onze supportersgroep en is ook geen seizoenkaarthouder. Wij willen onze volledige steun geven aan heel Olympique Lyon. Zowel aan de voorzitter en het team, maar ook aan onze spelers en staf, alsook aan alle aanwezige fans in het stadion.”