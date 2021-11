Erik ten Hag lovend: ‘Hij was onnavolgbaar en nauwelijks te houden’

Zondag, 21 november 2021 om 21:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:12

Erik ten Hag heeft zich zondagavond na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel van Ajax met RKC Waalwijk (0-5) lovend uitgelaten over Antony. Volgens de trainer was de Braziliaanse aanvaller ‘onnavolgbaar en nauwelijks te houden’. Antony zag vlak na rust een treffer afgekeurd worden vanwege buitenspel, maar was bij vlagen een ware plaag voor zijn directe tegenstander Luuk Wouters.

“Antony was wel aardig op dreef, hè?”, aldus Ten Hag voor de camera van ESPN. “Met deze uitstraling moet hij elke wedstrijd op het veld komen. Niet alleen in de grote wedstrijden, maar in iedere wedstrijd. Vandaag was hij zeker aanwezig en was hij denk ik onnavolgbaar en nauwelijks te houden.” De oefenmeester was blij dat Ajax na de doelpuntloze remises tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles eindelijk weer een overtuigende zege wist te boeken. “Wij hebben het goed omgezet en geleerd van de fouten die we in de vorige wedstrijden hebben gemaakt.”

“Voor de wedstrijd hebben we erover gesproken dat we moeten investeren”, vervolgt Ten Hag. “Vooral op momenten in het laatste derde gedeelte van het veld, wanneer we moeten versnellen. Dat hebben we vanavond vele malen beter gedaan. Je moet diepte hebben en de man aan de bal keuzes geven.” De Ajax-trainer legt vervolgens uit waarom Sébastien Haller het vaak moeilijk heeft tegen compacte tegenstanders. “Dat is ondankbaar werk. Hij moet dan vaak naar de eerste paal lopen, waar de tegenstander vaak goed opgesteld staat. Daar maak je niet vaak de goals. Vandaag toevallig wel, want hij was er op het juiste moment. Vaak trekt hij de aandacht, waardoor anderen kunnen profiteren. Maar dan moeten zij er wel zijn.”

Nicolás Tagliafico is dit seizoen zijn basisplaat kwijtgeraakt aan Daley Blind en kwam in de Eredivisie nog niet verder dan 184 speelminuten. Ten Hag gebruikte tijdens de wedstrijd tegen RKC alle vijf zijn wissels, maar besloot de Argentijnse linksback opnieuw negentig minuten op de bank te laten. “Je moet daar keuzes maken”, geeft de trainer aan. “Berghuis en Timber zijn geblesseerd geweest en Antony heeft een verre reis gehad. Die wil je fris houden. Daramy wil ik ook aan het werk zien, want die gaat alleen maar beter worden als hij gaat spelen. Dan telt het zich al snel op, want je mag er vijf wisselen.”