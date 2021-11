Verbeek gelooft eigen ogen niet: ‘Je zou bijna denken aan sabotage’

Zaterdag, 20 november 2021 om 07:53 • Yanick Vos • Laatste update: 08:17

Almere City-trainer Gertjan Verbeek heeft geen goed woord over voor de manier waarop zijn ploeg vrijdagavond met 0-2 van MVV Maastricht verloor. Het tweede tegendoelpunt doet de trainer denken aan ‘sabotage’, terwijl hij tegenover ESPN laat weten dat het misschien maar goed is dat er geen publiek was toegestaan bij het duel in de Keuken Kampioen Divisie.

Verbeek zag vrijdagavond een wedstrijd ‘waarin we zestig minuten lang nies afdwongen’. "En vlak na rust komen we heel knullig op achterstand. Dan is het zo'n wedstrijd waarin we zelfs een penalty krijgen... In die fase vond ik dat we wat sterker waren, wat beter voetbalden. Er werd een handsbal gemaakt, dus een terechte pingel. Die gaat er dan ook niet in...", zegt Verbeek over de misser van Jonas Arweiler.

Opvallende woorden van Verbeek na afloop ????? "Als je kijkt hoe de tweede goal tot stand komt, zou je haast denken aan sabotage." #almmvv pic.twitter.com/r8pkClEvTU — ESPN NL (@ESPNnl) November 19, 2021

Met nog een kleine tien minuten op de klok blunderde Ramon Leeuwin door de bal in de voeten te schuiven van MVV-aanvaller Mitchy Ntelo, waarna Sven Blummel zijn tweede van de avond kon maken en zodoende de eindstand bepaalde. "Als je dan kijkt hoe de tweede goal tot stand komt, dan zou je bijna denken aan sabotage. Het was gewoon niet goed, ondermaats. Zeker in een thuiswedstrijd. We mogen blij zijn dat er geen supporters waren. Het is te gek voor woorden dat ik dat zeg", aldus Verbeek.

Door de negende nederlaag van het seizoen blijft Almere City steken op slechts dertien punten uit zestien wedstrijden. De ploeg van Verbeek is terug te vinden op de achttiende plaats op de ranglijst. Alleen TOP Oss (twaalf punten) en FC Dordrecht (tien punten) presteren dit seizoen slechter dan Almere. Op maandag 29 november komt Almere City opnieuw in actie in de uitwedstrijd tegen FC Emmen.