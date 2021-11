Roger Schmidt: ‘Ik denk dat we hem drie maanden moeten missen’

Vrijdag, 19 november 2021 om 15:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:40

Er lijkt geen eind te komen aan de blessuregolf voor PSV. De Eindhovenaren moeten Eran Zahavi naar verwachting drie maanden missen door een kniekwetsuur, zo maakt Roger Schmidt vrijdag bekend op de persconferentie. "Ik denk dat we hem zeker drie maanden moeten missen", zegt de trainer van PSV. "Hij is vóór de winterstop zeker niet terug, mogelijk moet hij nog geopereerd worden."

Zahavi liep zijn blessure vorige week vrijdag op tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Oostenrijk en Israël (4-2). Volgens bondscoach Willi Ruttensteiner hoorde de aanvaller van PSV iets klikken in zijn knie. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of een operatie nodig is, maar de Israëliër wordt dus dit kalenderjaar sowieso niet meer terugverwacht bij PSV.

Er is meer slecht nieuws voor PSV, want Philipp Max is er voorlopig niet bij vanwege een positieve coronatest. Daarnaast trainen Cody Gakpo, Jordan Teze en Noni Madueke vanwege uiteenlopende blessures nog niet mee bij PSV. Ook Ryan Thomas keert niet vóór de winterstop terug. Wel is Richard Ledezma aangesloten bij de training en zijn ook Ritsu Doan, Joël Drommel en Ibrahim Sangaré weer inzetbaar. PSV speelt zaterdagavond in het lege Philips Stadion tegen Vitesse. De donderdag daarna volgt een uitwedstrijd in de Europa League tegen Sturm Graz.