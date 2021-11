Kwakman: ‘Opvallend dat juist híj dit seizoen aan de bal door ondergrens zakt’

Het valt Kees Kwakman op dat Daley Blind dit seizoen aan de bal niet altijd even sterk is. Dat verbaast de oud-middenvelder, omdat Blind gedurende zijn loopbaan normaliter juist uitblonk in balbezit. "Als hij een keer wordt afgetroefd of voorbij wordt gelopen, dan moet je dat voor lief nemen", zegt Kwakman bij Voetbalpraat op ESPN.

"Dat gebeurt nu eenmaal, maar wat mij dit seizoen bij Blind wel opvalt is dat hij aan de bal toch al een aantal keer door de ondergrens is gezakt", vervolgt de analist. "Bij wedstrijden als Heracles-uit (0-0, red.) en PEC-uit (0-2 winst, red.) heb ik hem dingen zien waarvan ik denk: hoe kan dit? Een speler met zo’n inspeelpass, techniek, inzicht en het uitstellen dat hij altijd heeft... die opeens zomaar achter elkaar ballen inlevert, dat valt me dit seizoen het meest op bij Blind."

Blind speelde dinsdagavond in Oranje een belangrijke rol bij het openingsdoelpunt tegen Noorwegen (2-0 winst) door uitstekend door te jagen. "Gisteren (dinsdag, red.) had hij ook wel een paar keer dat de pass niet aankwam, maar hij blijft wel altijd op zoek naar de ballen tussen de linies", aldus Kwakman, die aangevuld wordt door Arnold Bruggink. "Ik vind hem echt een van de meest intelligente spelers", zegt Bruggink.

De oud-aanvaller betoogt wel een andere positie voor Blind, die bij Ajax en Oranje dit seizoen steevast als linksback speelt. "Ik zou hem altijd als verdedigende middenvelder gebruiken", aldus Bruggink. "Ik vind hem daar de beste optie. Ik houd gewoon van spelers die drie stappen vooruitdenken, en dat doet hij eigenlijk altijd. Als controleur kan dat denk ik ook tegen toplanden. Hij heeft daar bij Ajax ook een periode gespeeld, waarin hij écht goed was. Maar het is duidelijk dat Erik ten Hag vindt dat Edson Álvarez op die positie veel beter is."