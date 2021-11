Atlético Madrid is woedend en haalt ‘karatetrap’ van Ibrahimovic aan

Woensdag, 17 november 2021 om 21:38 • Laatste update: 22:18

Antoine Griezmann heeft een schorsing van twee wedstrijden opgelegd gekregen voor de rode kaart die hij kreeg tegen Liverpool (2-3 verlies). Atlético Madrid is woedend over de besluitvorming van de UEFA, die opmerkelijk genoeg pas bijna twee maanden na het vergrijp uitspraak heeft gedaan. De Spaanse topclub is het sowieso oneens met de beslissing en heeft nu weinig tijd om in beroep te gaan.

Griezmann bracht zijn ploeg op 19 oktober met twee doelpunten terug van een 0-2 achterstand, maar moest het veld vlak na rust verlaten. De dertigjarige aanvaller kwam met een hoog been in op Roberto Firmino en raakte de Braziliaan hard in de nek. In afwachting van de uitspraak moest Griezmann daarna de return in de Champions League op Anfield (2-0 verlies) aan zich voorbij laten gaan. Nu pas heeft Atlético te horen gekregen dat Griezmann over precies een week ook niet inzetbaar is tegen AC Milan.

?? Zlatan Ibrahimovic’s challenge against Porto vs Antoine Griezmann’s challenge against Liverpool. Zlatan’s challenge resulted as a yellow card only! pic.twitter.com/BH4waxBT0E — Atletico Universe (@atletiuniverse) October 19, 2021

Atlético is verbolgen over de rode kaart en wijst volgens AS naar een soortgelijke overtreding van Zlatan Ibrahimovic. De veertigjarige spits van AC Milan kwam tegen FC Porto weg met een gele kaart, nadat hij hard doorging op Chancel Mbemba. De verdediger van Porto werd door Ibrahimovic met de punt van de schoen op het hoofd geraakt. "Identiek, maar zonder schorsing van twee wedstrijden", zo is het bezwaar van Atlético.

De Madrilenen hebben goede hoop dat de schorsing van Griezmann in hoger beroep wordt ingetrokken. Eerder deze Champions League-campagne zag Aaron Wan-Bissaka zijn schorsing in beroep verlaagd worden van twee duels naar één, nadat de rechtsback van Manchester United met een grove tackle van het veld was gestuurd tegen Young Boys. Overigens heeft Atlético te horen gekregen dat ook Felipe twee wedstrijden geschorst is. De Braziliaan kreeg in de uitwedstrijd tegen Liverpool rood voor een tackle op Sadio Mané. Atlético bekijkt nog of beroep aantekenen zinvol is voor Felipe.