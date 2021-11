Lijstje clubs met interesse in Mazraoui breidt zich uit

Dani Olmo heeft er een optie bij. De spelmaker van RB Leipzig staat al geruime tijd in de belangstelling van Barcelona, maar wordt sinds kort ook nadrukkelijk gevolgd door Manchester United. (El Nacional)

De gesprekken tussen Manuel Neuer en Bayern München verlopen sneller dan verwacht. De doelman wil minimaal tot 2024 bijtekenen in Beieren, waar hij sinds 2011 onder contract staat. (SPORT1)