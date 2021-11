De Ligt: ‘Ik ben blij dat de trainer mijn basisplaats heeft overleefd’

Woensdag, 17 november 2021 om 09:01 • Yanick Vos • Laatste update: 09:24

Matthijs de Ligt is blij dat Louis van Gaal zijn basisplaats heeft overleefd, zo heeft de Oranje-international dinsdagavond met een grote glimlach laten weten na afloop van de 2-0 overwinning op Noorwegen waarmee WK-kwalificatie werd veiliggesteld. Daarmee doelde De Ligt op een aantal van zijn eigen missers in de afgelopen jaren, waarmee hij het vertrek inleidde van Ajax-trainer Marcel Keizer en voormalige bondscoaches Danny Blind en Frank de Boer.

“Ik ben blij dat de trainer niet alleen zijn val heeft overleefd, maar ook mijn basisplaats”, aldus De Ligt in gesprek met de NOS. Op de dag van de wedstrijd tegen Noorwegen werden in de media de missers van de mandekker aangehaald. Er werd teruggeblikt op 25 maart 2017. Toenmalig bondscoach Danny Blind, de huidige assistent van Van Gaal, zette De Ligt als net doorgebroken zeventienjarig talent in de basis in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije. De mandekker liep in de vijfde minuut onder een hoge bal door en zag Spas Delev de openingstreffer achter Jeroen Zoet schieten. Een kwartier later liet De Ligt diezelfde Bulgaarse spits makkelijk wegdraaien, waarna die de uiteindelijke 0-2 eindstand op het scorebord zette. Een dag later werd Blind door de KNVB ontslagen.

Het artikel gaat verder onder de video 'Erg volwassen en op resultaat gespeeld' | Georginio Wijnaldum na de 2-0 tegen Noorwegen Meer videos

Nog in datzelfde jaar had De Ligt een aandeel in het vertrek van Keizer als zijn trainer bij Ajax. De Ligt miste op 20 december 2017 de beslissende strafschop in de achtste finales van de KNVB Beker tegen FC Twente. De clubleiding van Ajax besloot een dag later om Keizer de laan uit te sturen. Ook De Boer overleefde een cruciale fout van De Ligt niet. De Ligt maakte afgelopen zomer in de achtste finale van het EK tegen Tsjechië hands en werd met rood van het veld gestuurd. Oranje ging met tien man hopeloos ten onder (2-0) en na het toernooi vertrok De Boer.

Dinsdagavond liep het beter af voor De Ligt en de trainer. “Van Gaal was ongelooflijk blij. We zijn samen aan iets begonnen en we hebben veel respect voor hem. We zien het ook alsof we hem een WK kunnen schenken. De trainer heeft het goed gedaan als je kijkt naar waar we zijn begonnen en waar we nu staan”, aldus De Ligt na de zege op Noorwegen. “Er werd veel geschreven in de buitenwereld, de trainer valt, jongens vallen weg met blessures en je speelt 2-2 tegen Montenegro. Dan komt er druk op deze wedstrijd doordat we het niet afmaken in Montenegro. We hebben vandaag laten zien voor elkaar te kunnen vechten. Het was geen perfecte wedstrijd, maar we hebben gecontroleerd gespeeld en op de juiste momenten toegeslagen.”

Een 4,5 voor de slechtste speler van Oranje tegen Noorwegen

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Lees artikel

De Ligt verloor onder Van Gaal zijn basisplaats aan Stefan de Vrij. Laatstgenoemde raakte geblesseerd tegen Montenegro, waardoor De Ligt het tegen Noorwegen vanaf de aftrap mocht laten zien. “Ik probeer een teamspeler te zijn en als iemand anders de voorkeur krijgt, dan moet je diegene steunen en op de training je best blijven doen. Stefan en Virgil hebben het gewoon goed gedaan. Ik moest er nu klaar voor zijn”, aldus De Ligt.