Een 4,5 voor de slechtste speler van Oranje tegen Noorwegen

Dinsdag, 16 november 2021 om 22:44 • Laatste update: 22:55

Het Nederlands elftal heeft zich dinsdagavond gekwalificeerd voor het WK 2022. In De Kuip werd concurrent Noorwegen met 2-0 verslagen dankzij treffers van Steven Bergwijn en Memphis Depay, waardoor de ploeg van Louis van Gaal de groepswinst opeiste. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van het Nederlands elftal met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Noorwegen

SPELER CIJFER Jasper Cillessen 6,5 Denzel Dumfries 6 Matthijs de Ligt 7,5 Virgil van Dijk 7 Daley Blind 7,5 Georginio Wijnaldum 5,5 Frenkie de Jong 6 Davy Klaassen 4,5 Steven Bergwijn 7,5 Memphis Depay 6 Arnaut Danjuma 6

Cijfers Oranje

Jasper Cillessen: 6,5

De veelbesproken vervanger van Justin Bijlow deed wat hij moest doen in De Kuip. Op de momenten waarop Cillessen zijn doel uitkwam waren de ballen voor hem, al was dat na een voorzet van Thorsby in de vijftiende minuut pas in twee instanties het geval. Halverwege de tweede helft kwam hij snel zijn doel uit en was hij daarmee eerder bij de bal dan Mohamed Elyounoussi. De uittrappen van Cillessen kenden wisselend succes.

Denzel Dumfries: 6

Het minste moment van Dumfries was een terugspeelbal op Cillessen op een moment waarop hij ook De Jong had kunnen aanspelen; hij bracht de verdediging daarmee in de problemen. Verder leverde Dumfries één aardige voorzet op Depay in de eerste helft. Vijf minuten na de pauze haalde hij met een goede fysieke ingreep de angel uit een counter van Noorwegen; na een uur werkte hij de bal op een belangrijk moment weg. In aanvallend opzicht kon Dumfries niet de bijdrage leverde die hij vaak levert voor Oranje.

Matthijs de Ligt: 7,5

De vervanger van de geblesseerde Stefan de Vrij won in de eerste minuut al een kopduel en zette daarmee de toon voor sterk en fel optreden. Met mooie dieptepasses, voornamelijk op Bergwijn, zette hij meerdere aanvallen in gang in de eerste helft. In verdedigend opzicht was hij na de rust belangrijk door de bal uit het strafschopgebied te halen bij een dreigend moment in minuut 53, waarna hij ook een duel met Elyounoussi won aan de achterlijn.

Virgil van Dijk: 7

De aanvoerder van Oranje was solide in defensief opzicht. Zo klopte hij Morten Thorsby in de dertiende minuut op fysieke kracht, won hij in minuut 34 een kopduel rond het eigen strafschopgebied en kopte hij kort na de pauze de bal weg na een verre ingooi van Noorwegen. Van Dijk won acht van zijn negen duels, waaronder zijn laatste: de verdediger kopte de bal weg na een corner en leidde daarmee de aanval in waaruit de 2-0 ontstond. Verder was Van Dijk, die zich mag verheugen op zijn eerste eindtoernooi, overwegend zuiver in de passing.

Daley Blind: 7,5

Blind kreeg veel kritiek na de wedstrijd tegen Montenegro, maar maakte een betere indruk tegen Noorwegen. Met fraaie dieptepasses, met name op Danjuma en Bergwijn, leverde de linksback een grote bijdrage aan de opbouw van Oranje. Zes minuten voor tijd uitte die bijdrage zich in de belangrijke rol die Blind vertolkte bij de 1-0: hij bediende Danjuma met een breedtepass, waarna doelpuntmaker Bergwijn werd bereikt. In verdedigend opzicht raakte Blind niet in de problemen; twintig minuten voor tijd kopte hij de bal weg na een corner.

Georginio Wijnaldum: 5,5

Wijnaldum was zaterdag onzichtbaar tegen Montenegro en dat was in de eerste helft tegen Noorwegen weer het geval. De middenvelder leidde wel een dreigend moment van de Noren in, toen hij de bal niet onder controle kreeg en er onterecht van uitging dat Dumfries zou reageren. Wijnaldum bood zich voor de rust zelden aan bij zijn ploeggenoten, maar deed dat na de pauze wel vaker. Hij was vaker betrokken bij het spel, zat feller op zijn tegenstanders en liet zich niet imponeren door de Noorse druk.

Frenkie de Jong: 6

Een goede balverovering op het middenveld van De Jong resulteerde halverwege de eerste helft in een kans voor Danjuma. Even daarvoor had De Jong al een goede voorzet afgeleverd in het strafschopgebied; vervolgens verstuurde de middenvelder ook een fraaie bal richting Bergwijn, die meteen Depay kon bedienen voor een kopbal. Zeven minuten voor de rust liep De Jong zich vast op het middenveld en raakte hij de bal kwijt. Na de pauze kenden de acties van De Jong wisselend succes en kon hij Oranje niet inspireren.

Davy Klaassen: 4,5

Voor zijn doen had Klaassen te weinig diepgang, al wist hij in de eerste helft meestal wel een medespeler te bereiken. Hij verlegde het spel naar andere spelers, bijvoorbeeld door Depay of Danjuma weg te sturen, en leek zelf niet zoveel aan te durven met de bal. Na de pauze was Klaassen veel minder gelukkig. Hij liet de bal meermaals van zijn voeten springen op het middenveld en leidde daarmee balverlies in.

Steven Bergwijn: 7,5

De rechtsbuiten kreeg de voorkeur boven Donyell Malen en was in een wedstrijd die werd gekenmerkt door zenuwen een van de weinige spelers die zelfvertrouwen uitstraalde. Hij zocht in de eerste helft al de diepte en verstuurde gevaarlijke voorzetten. In de tweede helft ging hij daarmee door en bereikte hij Danjuma en Depay; laatstgenoemde had meer kunnen halen uit de bal van Bergwijn, die op het juiste moment werd verstuurd. Bergwijn besloot het dan maar zelf te doen: vol overtuiging schoot hij de 1-0 tegen de touwen en zorgde hij ervoor dat miljoenen supporters een zucht van verlichting slaakten. In de blessuretijd zag hij de mogelijkheid om op volle snelheid richting het Noorse doel te sprinten en stelde hij Depay in staat om de eindstand te bepalen.

Memphis Depay: 6

In zijn 75ste interland werd Depay aangekeken om de ban te breken, maar van zijn doelpogingen ging aanvankelijk te weinig overtuiging uit. Tot tweemaal toe kopte de spits in de eerste helft van dichtbij in de handen van keeper Örjan Nyland; ook een hard schot uit de draai was een prooi voor de doelman. Na de pauze liet hij zich bij een gevaarlijke uitbraak te makkelijk van de bal zetten, alvorens twee te slappe doelpogingen te produceren na een scherpe voorzet van Bergwijn. Wel was Depay belangrijk in de aanloop naar de 1-0, door de bal onder druk bij zich te houden. In de blessuretijd bepaalde hij zelf de eindstand na voorbereidend werk van Bergwijn.

Arnaut Danjuma: 6

Er ging wel dreiging uit van de linksbuiten, maar op beslissende momenten leverde hij in het grootste deel van de wedstrijd niet genoeg. Zo liet hij na twintig minuten de bal meermaals te ver van de voeten springen toen hij richting het strafschopgebied kon sprinten; vijf minuten later kapte hij naar binnen, om vervolgens vrij ver naast te schieten. Zes minuten voor tijd wist Danjuma toch een belangrijke rol op te eisen, door de pass te versturen waaruit Bergwijn tot scoren kwam.