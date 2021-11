Driessen ziet 'onverklaarbare' Van Gaal: ‘Waar is hij als je hem nodig hebt?'

Zondag, 14 november 2021 om 19:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:13

Valentijn Driessen houdt bondscoach Louis van Gaal voor een groot deel verantwoordelijk voor het blamerende gelijkspel van Oranje tegen Montenegro (2-2). Met name het feit dat Marten de Roon naar de tribune werd verwezen kan Driessen maar moeilijk verklaren, zo laat hij zondagavond weten in zijn column in de De Telegraaf. “De bondscoach sloeg als het ware het WK-ticket uit handen van zijn ploeg”, vindt de journalist.

Driessen zag zaterdagavond in het WK-kwalificatieduel een ‘totale ineenstorting van een elftal met gelouterde spelers’. Een verklaring voor het tegenvallende resultaat en spel van Oranje is volgens de journalist onder meer onderschatting en gemakzucht. Daarnaast vindt hij dat de spelers simpelweg het gewenste niveau niet aantikten en dat Van Gaal een cruciaal aandeel had in het puntenverlies, niet in de laatste plaats vanwege het wisselbeleid.

“De vijf wissels – deels noodgedwongen – van Van Gaal gaven geen impuls aan het spel, maar trokken het niveau juist naar beneden”, schrijft Driessen. “Niemand uitgezonderd, de internationals grossierden in onnodig, slordig en vaak dom balverlies. Bij het eerste tegendoelpunt stond de rechterflank met Denzel Dumfries en Teun Koopmeiners helemaal uit het lood omdat ze slecht omschakelden bij balverlies. Deze aansluitingstreffer mocht bondscoach Van Gaal zwaar aangerekend worden. In de 66e minuut bracht hij de linksbenige Koopmeiners als rechtermiddenvelder voor Georginio Wijnaldum. Een voorgenomen wissel, omdat Wijnaldum na zijn ziekte maar slechts een uurtje in zijn benen had.”

Volgens Driessen deed Van Gaal er geen goed aan De Roon niet bij de wedstrijdselectie te halen. Vooral omdat de ‘scenario’s voorafgaand aan het duel besproken’ waren. “Onverklaarbaar daarom dat Van Gaal notabene zijn enige alternatief voor de rechtermiddenveldpositie, Marten de Roon, naar de tribune had verwezen. De bondscoach sloeg als het ware het WK-ticket uit handen van zijn ploeg. Waar is De Roon als je hem nodig hebt, vroegen Oranje-fans zich vertwijfeld af”, besluit Driessen.