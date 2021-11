‘Het is duidelijk dat een vertrek bij Ajax in de winter een optie voor mij is’

Vrijdag, 12 november 2021 om 23:04 • Dominic Mostert

Victor Jensen aast op meer speeltijd. De middenvelder kwam dit seizoen pas eenmaal in actie voor Ajax in de Eredivisie en heeft weinig uitzicht op een prominente rol in de ploeg van Erik ten Hag. In gesprek met Tipsbladet, een krant uit zijn geboorteland Denemarken, houdt Jensen de deur voor een winters vertrek uit Amsterdam open. Zolang de spelersgroep van Ajax overwegend fit blijft, ziet hij zichzelf niet doorbreken.

"Het is een vrij lastige situatie", legt de 21-jarige jeugdinternational uit. "Er zijn meerdere redenen voor. We hebben al twee maanden geen blessures gehad en de ploeg blijft maar winnen. Er zijn zoveel getalenteerde spelers in de ploeg. Daardoor sta ik meer op de achtergrond, maar dat is niet wat ik ambieer. Ik heb de ambitie om vaker op het veld te staan. Ik doe wat ik kan en ik train goed, maar het is gewoon lastig op dit moment."

"Ajax is bijna een top-tien-club in Europa geworden. Daardoor is het moeilijk, maar ik doe mijn best en hoop op een kans, mochten er wat blessures komen. Je neemt de ervaring als wisselspeler ook mee, daar leer je ook weer van. We zien wel wat er gaat gebeuren. Ik denk er nu nog niet zoveel over na." Zijn contract loopt tot medio 2023 en Jensen sprak nog niet met de clubleiding over zijn situatie. Een vertrek is een realistisch scenario. "De transfermarkt is nog niet open, maar het is duidelijk dat het een optie is."

Op dit moment richt Jensen zich op zijn kansen bij Jong Ajax. Hij speelde dit seizoen slechts veertien minuten in de Eredivisie, een invalbeurt in de seizoensouverture tegen NEC (5-0), maar speelde wel zeven volledige wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij heeft de club laten weten liever te spelen voor het beloftenelftal dan op de bank te zitten bij het eerste. "Als ik alleen maar op de bank zit, gaat het echt de verkeerde kant op. Ik ontwikkel me door iedere dag met goede spelers te trainen, maar op mijn leeftijd wil ik vaker spelen."