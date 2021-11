Hans Kraay junior: ‘Als ze mij hadden ingehuurd, had hij vanavond gescoord’

Vrijdag, 12 november 2021 om 18:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:02

Erwin van de Looi staat achter zijn besluit om Myron Boadu niet op te nemen in de selectie van Jong Oranje. De bondscoach is niet tevreden over de houding van de spits, die niet voldoende gemotiveerd zou ogen. Boadu ontbreekt zodoende in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije (vrijdagavond) en Gibraltar (maandagavond). In het Yanmar Stadion speelt Jong Oranje vrijdagavond met een driemansvoorhoede, bestaande uit Daishawn Redan, Joshua Zirkzee en Daniël van Kaam.

In de studio van ESPN uit Hans Kraay junior vrijdagavond, kort voor de aftrap, kritiek op de wijze waarop Van de Looi is omgegaan met Boadu. "Mensen zeggen weleens: hij heeft een grote auto, maakt een grote transfer, verdient veel geld en moet niet zeuren. Maar jonge jongens kunnen best in de war raken van alles wat er met ze gebeurt", vindt de analist. "Erwin van de Looi had hem kunnen selecteren en kunnen opbellen met de boodschap: ik was de vorige keer ontevreden over je, dus we gaan even een kop koffie drinken voordat we met elkaar verdergaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Hij had een arm om zijn schouder kunnen leggen, zeggen dat hij zijn frustratie begrijpt en vragen of hij er weer volledig voor wil gaan. Dan zegt die jongen: ja trainer, fijn dat u even de tijd heeft genomen voor me. Dit is zo’n gemiste kans van Erwin van de Looi. We spelen nu met spelers die allemaal geen goals hebben gemaakt, behalve Zirkzee", stelt Kraay junior. Van de Looi kan zich niet vinden in de woorden van de analist. "Wie zegt dat wij dat niet hebben gedaan? Het is heel erg kort door de bocht van Hans, om dat te zeggen", aldus de bondscoach.

"Dat is allemaal al lang gebeurd. Het is niets iets van gisteren of vandaag. Wat Hans zegt, is iets te simpel. Myron is een hartstikke goede speler voor ons. Dat heeft hij al bewezen. Op dit moment even niet, maar dat heeft niets te maken met een arm om de schouder", maakt Van de Looi duidelijk. "We zouden hem graag opnemen. Maar als je iemand oproept, mag je verwachten dat hij de houding heeft: ‘We gaan ervoor en we maken er iets moois van.’ Als dat achterblijft, kun je ook een keer andere keuzes maken. Het is geen kwestie van één keer. Dat is iets te kort door de bocht."

Boadu moest in september al genoegen nemen met een invalbeurt tegen Zwitserland (2-2), waarna hij negentig minuten op de bank bleef tegen Wales (5-0 zege). "Van de Looi liet hem toen al niet invallen. Zijn houding was gewoon niet oké", zegt Arnold Bruggink, die bij de wedstrijd aanwezig was. "Daarin is Jong Oranje wel veranderd: Van de Looi wil dat spelers zich graag melden bij Jong Oranje, graag meedoen en enthousiast zijn. Hij wil een team dat energie uitstraalt. Het is uiteindelijk wel aan spelers om de handschoen op te pakken. In je leven ga je veel trainers tegenkomen met wie je niet klikt. Dus Boadu moet het zelf doen." Kraay junior blijft echter overtuigd van zijn aanpak. "De KNVB had me gratis en voor niets mogen inhuren. Dan had hij vanavond gespeeld en er twee gemaakt."