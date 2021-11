Neymar viert met veldbestormer WK-ticket voor Brazilië

Vrijdag, 12 november 2021 om 07:00 • Chris Meijer • Laatste update: 07:09

Brazilië heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag verzekerd van een ticket voor het WK van 2022 in Qatar. Het duel met Colombia - waarin Ajacied Antony als invaller binnen de lijnen kwam - werd met 1-0 gewonnen, door een doelpunt van Lucas Paquetá. Neymar vierde de plaatsing voor het WK na afloop ongewild met een veldbestormer, die de aanvaller van Paris Saint-Germain knuffelde, kuste en optilde voordat de stewards hem van het veld konden verwijderen.

De ploeg van bondscoach Tite is voorlopig nog ongeslagen in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiecyclus: elf zeges en één gelijkspel. De eerste vier landen in de groep krijgen een direct ticket voor het toernooi, terwijl de nummer vijf zich via een intercontinentale play-off nog kan plaatsen. Met nog zes wedstrijden te spelen heeft Brazilië een voorsprong van achttien punten op Chili, Colombia én Uruguay, die qua puntentotaal de vierde plaats delen. Chili en Colombia hebben nog vijf duels te gaan en kunnen de Brazilianen daardoor niet meer achterhalen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Brazilië wist dus voorafgaand aan de ontmoeting dat een overwinning in de Neo Quimica Arena in São Paulo voldoende zou zijn voor een WK-ticket. Ondanks kansen voor Paquetá en Marquinhos (kopte op de lat) bleef de eerste helft nog zonder doelpunten en ook na rust moesten de aanwezige toeschouwers lang geduld hebben. De Colombiaanse doelman David Ospina keerde een inzet van Neymar, terwijl Matheus Cunha een voorzet van de in de 64e minuut voor Raphinha in het veld gekomen Antony over de lat kopte.

Met 72 minuten op de klok wist Brazilië de ban toch te breken. William Tesillo werkte de bal niet overtuigend weg, waarna de bal via Neymar bij Paquetá terechtkwam. De aanvallende middenvelder van Olympique Lyon werkte met één voetbeweging de bal in de verre hoek achter Ospina. Cunha had vervolgens de marge nog verder kunnen opvoeren, maar uiteindelijk bleef de 1-0 stand op het scorebord. Het was voor circa tien supporters aanleiding om het veld te betreden, om zo het feestje met de spelers mee te kunnen vieren.

Waar de meeste supporters konden worden tegengehouden, raakte één fan tot bij de spelers. Neymar was op dat moment nog in gesprek met de scheidsrechter, maar werd vervolgens door de supporters in kwestie geknuffeld, gekust en opgetild. Al snel kwamen verschillende stewards de man van het speelveld verwijderen. Brazilië is na gastland Qatar, Duitsland en Denemarken het vierde land dat reeds zeker is van deelname aan het WK.

Overige uitslagen:

Paraguay - Chili 0-1

Peru - Bolivia 3-0

Stand in Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiecyclus

1. Brazilië 12-34

2. Argentinië 11-25

3. Ecuador 13-20

4. Chili 13-16

5. Colombia 13-16

6. Uruguay 12-16

7. Peru 13-14

8. Paraguay 13-12

9. Bolivia 13-12

10. Venezuela 13-7