Neymar verschijnt met opmerkelijk kapsel op training Brazilië

Donderdag, 11 november 2021 om 11:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:29

In aanloop naar de WK-kwalificatieduels van Brazilië met Colombia (12 november) en Argentinië (17 november) heeft Neymar zijn nieuwe kapsel getoond op de training. De aanvaller van Paris Saint-Germain, die bekendstaat om zijn extremen binnen én buiten de lijnen, verscheen met een zwarte vleermuis in zijn verder geblondeerde kapsel. De afbeelding vormt hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar Batman, de superheld waar Neymar ook al een tatoeage van op zijn rug heeft.

Neymar toonde zijn nieuwe look tijdens de donderdagtraining, die door bondscoach Tite werd aangegrepen om de basiself bekend te maken. Neymar vormt tegen Colombia vermoedelijk een aanvalstrio met Gabriel Jesus en Raphinha. De buitenspeler kwam de voorbije weken veelvuldig in het nieuws door zijn status als 'feestganger' te weerspreken. "Hoe kan iemand twaalf jaar aan de top staan zonder voor zichzelf te zorgen? Dat snapt niemand", zei hij in gesprek met het YouTube-kanaal Fui Clear.

De aanvaller klaagde over het feit dat hij elke keer als feestganger werd betiteld als hij werd gezien op een feestje. Ook werd gesteld dat hij beperkt is in zijn leven doordat hij als beroemdheid nooit naar festiviteiten zou kunnen, iets wat hij meteen naar het rijk der fabelen verwees. "Ik ga naar buiten als ik kan. Als ik weet dat ik de volgende dag niet hoef te trainen, ga ik mezelf niet opsluiten. Ik ga daar ook niet mee stoppen. Wat is het probleem?"