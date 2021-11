Speelster van PSG verdacht van betrokkenheid bij mishandeling concurrente

Woensdag, 10 november 2021 om 12:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:55

Aminata Diallo, middenvelder van de vrouwenploeg van Paris Saint-Germain, is woensdagochtend gearresteerd. Ze wordt verhoord over de mishandeling van haar ploeggenoot Kheira Hamraoui, die vorige week donderdag in een auto werd belaagd door gemaskerde mannen. In een statement maakt PSG zelf melding van de mishandeling van 'spelers', de meervoudsvorm, maar het is vooralsnog niet bekend wie verder is aangevallen.

Volgens L'Équipe houdt de arrestatie van Diallo verband met aantijgingen dat ze Hamraoui wilde toetakelen om zelf meer kans te maken op speeltijd. Diallo wisselt bij PSG tussen de bank en de basisploeg. Ze speelt evenals Hamraoui op het middenveld. Hamraoui kwam donderdag terug van een feestje dat werd georganiseerd door PSG. Ze bevond zich met Diallo en een andere ploeggenoot in een auto, toen gemaskerde mannen de speelsters opzochten. Diallo zat aan het stuur. De mannen zouden Hamraoui uit de auto hebben getrokken en haar minutenlang met een metalen staaf hebben geslagen, alvorens te vluchten. Het slachtoffer moest meerdere hechtingen laten plaatsen in haar armen en benen door de mishandeling.

Kheira Hamraoui, het slachtoffer van de mishandeling.

De mishandeling vond plaats rond 22.30 uur. Omdat er niets werd buitgemaakt, en Hamraoui voornamelijk op haar benen werd geslagen, leeft het vermoeden dat ze werd mishandeld om voorlopig niet meer te kunnen voetballen. Diallo en Hamraoui zijn niet alleen concurrenten bij PSG, maar ook in de nationale ploeg van Frankrijk. Toen Hamraoui zich in oktober door een blessure afmeldde bij les Bleus, nam Diallo haar plek in de selectie in. Als gevolg van de mishandeling van vorige week kon Hamraoui dinsdagavond niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid, waarin ze anders haar jubileum van honderd wedstrijden voor PSG gevierd zou hebben. Diallo stond als rechtshalf op het veld in de groepswedstrijd die met 4-0 werd gewonnen. In de ochtend erna werd ze gearresteerd in haar huis in Marly-le-Roi.

PSG heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aanhouding van Diallo. "Paris Saint-Germain is op de hoogte van de arrestatie van Aminata Diallo door de politie in Versailles als gevolg van een procedure die is gestart na een mishandeling van spelers van de club. Paris Saint-Germain veroordeelt het gepleegde geweld ten zeerste", klinkt het. "Sinds de gebeurtenissen van donderdagavond 4 november heeft de club alle benodigde maatregelen genomen om het welzijn en de veiligheid van de spelers te garanderen. Paris Saint-Germain werkt samen met de politie om de feiten aan het licht te krijgen. De club houdt de voortgang van het proces in de gaten."