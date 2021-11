Oranje traint met 23 van de 24 spelers: ‘Hij voelt zich niet lekker’

Woensdag, 10 november 2021 om 11:44 • Yanick Vos • Laatste update: 11:51

23 spelers van het Nederlands elftal zijn woensdagochtend op het trainingsveld verschenen ter voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro. De enige speler die ontbrak op het veld is Georginio Wijnaldum. Volgens ESPN-verslaggever Pascal Kamperman traint de middenvelder van Paris Saint-Germain niet mee omdat hij zich niet lekker voelt.

De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns is aanwezig in Zeist en meldt dat Wijndalum geen corona heeft. “Want iedereen is bij binnenkomst dubbel getest (sneltest en PCR-testen) en uitslagen waren negatief”, schrijft hij. Arnaut Danjuma traint volledig mee. De buitenspeler is hersteld na een ‘aanslag’ die hij naar eigen zeggen te verwerken kreeg bij Villarreal. “Ik heb geen last meer van mijn knie. Ik voel me goed en ben klaar voor deze week”, zo laat de aanvaller weten.

