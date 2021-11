Valentijn Driessen: ‘In de Eredivisie zie ik geen slechtere trainer dan hij’

Maandag, 8 november 2021 om 19:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:00

Valentijn Driessen heeft geen hoge pet op van Art Langeler. De journalist van De Telegraaf is dit seizoen onder de indruk van de drie promovendi in de Eredivisie, maar ziet het PEC Zwolle van Langeler als dissonant. "In de Eredivisie zie ik geen slechtere trainer dan hij", aldus Driessen in de podcast Kick-off.

"Voor mij zijn er drie smaakmakers en dat zijn eigen de drie clubs uit de Keuken Kampioen Divisie: NEC, SC Cambuur en Go Ahead Eagles. Die doen het gewoon heel erg goed en twee daarvan staan zelfs in het linkerrijtje", aldus Driessen, die daarmee doelt op NEC en Cambuur. De prestaties van de promovendi staan volgens de journalist in schril contrast met die van PEC, dat zaterdag in eigen huis verloor van Cambuur (1-2) en met slechts vier behaalde punten onderaan bungelt in de Eredivisie.

"Dit soort clubs heeft toch vaak veel meer moeite als ze het spel moeten maken", signaleert Driessen. "Dat zag je ook bij PEC Zwolle... onze grote vriend Art Langeler, de onvolprezen opleidingschef van de KNVB geweest, staat met PEC zwaar onderaan en speelt volgens Willem van Hanegem derdeklassevoetbal, en daar zit hij niet ver naast. PEC deed het leuk tegen AZ (3-2 verlies, red.) en PSV (3-1 verlies, red.), toen moesten ze het spel maken tegen Cambuur en bakten ze er niks van. Je ziet bij die clubs wel veel moeite om het spel te maken."

Dat brengt Marcel van der Kraan, die ook aanwezig is bij de podcast, tot een voorzichtige conclusie. "We kunnen wel stellen dat Kees van Wonderen voorlopig een betere trainer lijkt dan Art Langeler", aldus Van der Kraan, waarna Driessen daar nog een schepje bovenop doet. "Ja, dat wel. Maar dat ben je nogal snel hoor. Ik zoek nu even het lijstje af, en in de Eredivisie zie ik geen slechtere trainer dan Art Langeler, nee."