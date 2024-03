Bijzonder: Wes Beuvink (25) verruilt Keuken Kampioen Divisie voor AC Milan

Wes Beuvink ruilt FC Groningen per 1 april in voor AC Milan, zo meldt zijn huidige werkgever op de clubwebsite. De 25-jarige scout was sinds medio 2019 in dienst van de Trots van het Noorden, maar laat die club nu achter zich voor een aanzienlijke stap omhoog.

In 2020 werd Beuvink, ondanks zijn jonge leeftijd, bij Groningen gepromoveerd tot hoofdscout. Nu laat hij Nederland achter zich voor een Italiaans avontuur.

"Hij maakt per 1 april aanstaande de overstap naar AC Milan, waar Beuvink onderdeel gaat worden van het scoutingsapparaat van de Italiaanse voetbalgrootmacht", schrijft Groningen. De noorderlingen maken ook direct de opvolger van Beuvink bekend.

Het vertrek van de jonge scout wordt namelijk intern opgevangen: Arno de Jong, nu nog hoofd jeugdscouting bij Groningen, krijgt een promotie. "De Jong maakt nu een volgende stap in zijn loopbaan binnen FC Groningen en heeft een contract ondertekend tot medio 2027. "

Het introduceren van een nieuwe hoofdscout in niet de enige wijziging in het technische hart van de huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Groningen meldt namelijk ook dat Art Langeler een nieuwe functie krijgt.

De voormalig trainer van onder meer PEC Zwolle en Jong Oranje is momenteel nog verantwoordelijk voor de Groningse opleiding, maar gaat 'in aanloop naar de zomer transferwindow van 2024' de verantwoordelijkheid krijgen over 'de technische zaken bij FC Groningen'.

Vanuit die rol zal Langeler het zogeheten 'compositie-overleg' voorzitten. "De voorzitter van het compositie-overleg geeft uitvoering en leiding aan de besluitvorming die binnen het overlegorgaan tot stand komt. Met het aanstaande vertrek van Gudde wordt Langeler nu technisch eindverantwoordelijke." Wouter Gudde, algemeen directeur in de Euroborg, vertrekt uiterlijk na dit seizoen bij Groningen.

