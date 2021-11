Hugo Duro valt in minuut 85 in en zet Valencia - Atlético volledig op zijn kop

Zondag, 7 november 2021

Valencia en Atlético Madrid hebben elkaar zondag in LaLiga op spectaculaire wijze in evenwicht gehouden. Het team van Diego Simeone, al sinds 4 oktober 2014 ongeslagen tegen Valencia, leek met een 1-3 overwinning uit Mestalla te gaan vertrekken, maar de thuisploeg slaagde erin om in de extra tijd nog tweemaal te scoren: 3-3. De doelpunten in minuut 92 en 96 kwamen voor rekening van Hugo Duro, die in minuut 85 was ingevallen.

Atlético domineerde vanaf de openingsfase, al had het team van Simeone moeite om grote kansen te creëren. De titelverdediger, die Kieran Trippier al na enkele minuten zag uitvallen met blessureleed, had de individuele klasse van Luis Suárez nodig om de wedstrijd tien minuten voor de pauze open te breken. De aanvaller ontving de bal van Ángel Correa, liet Mouctar Diakhaby zijn hielen zien vlak voor het strafschopgebied en schoof het leer vervolgens langs Jasper Cillessen en via de rechterpaal in het doel.

Het was voor Suárez alweer zijn veertiende goal in zestien duels tegen Valencia, dat daarmee zijn meest favoriete tegenstander is - twaalf goals tegen Real Madrid en Eibar -. Valencia had moeite om het doelgebied van Jan Oblak, die nog nooit van de competitiegenoot had verloren, te bereiken, al maakte de thuisploeg een betere indruk na de openingstreffer van Suárez. Het bleef alleen bij een schot van Gonçalo Guedes.

Een eigen doelpunt bracht Valencia vijf minuten na de pauze op gelijke hoogte. Na een harde voorzet van Guedes raakte Oblak de bal licht aan en ging het leer via het lichaam van Stefan Savic in het doel: 1-1. Het zelfvertrouwen van Valencia groeide en het team van trainer Jose Bordalás werd sterker, maar wederom gaf individuele kwaliteit de doorslag. Antoine Griezmann kwam op eigen helft in balbezit, maakte een rush over tientallen meters en plaatste het leer fraai in de bovenhoek achter de kansloze Cillessen: 1-2.

Voor Griezmann was het alweer zijn tiende treffer, in twintig wedstrijden, tegen Valencia. Hij was alleen trefzekerder tegen Athletic Club: twaalf keer. Luttele minuten later tekende Sime Vrsaljko voor zijn eerste doelpunt in LaLiga door bijna op de doellijn de bal binnen te werken na een mislukte poging van Suárez. In de extra tijd ging het volledig mis voor Atlético en dat kwam volledig door Duro. De aanvaller tekende eerst voor de aansluitingstreffer na een pass van José Luis Gaya en daarna kopte hij een vrije trap van Guedes ook achter Oblak: 2-3 en 3-3.