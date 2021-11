Cambuur evenaart nu al puntentotaal waarmee het in 2016 degradeerde

Zaterdag, 6 november 2021 om 22:52 • Chris Meijer • Laatste update: 23:14

SC Cambuur heeft nu al het puntentotaal geëvenaard waarmee het in 2016 uit de Eredivisie degradeerde. De ploeg van trainer Henk de Jong won zaterdagavond met 1-2 op bezoek bij PEC Zwolle en bezet daardoor momenteel de achtste plaats in de Eredivisie, met achttien punten uit twaalf wedstrijden. Hekkensluiter PEC komt daarentegen steviger op de laatste plaats te staan: Sparta Rotterdam won eerder op de avond met 0-3 van Willem II en neemt daardoor afstand.

Cambuur speelde in het MAC3PARK Stadion zijn 250e Eredivisie-wedstrijd en begon daarin goed. De eerste mogelijkheid was via Daishawn Redan weliswaar voor PEC, maar vervolgens lieten Doke Schmidt en Mees Hoedemakers zich nadrukkelijk zien namens de bezoekers. Met 22 minuten op de klok opende Hoedemakers namens Cambuur de score: de middenvelder kreeg de ruimte om vanaf de rand van het strafschopgebied uit te halen en verschalkte doelman Kostas Lamprou met een schot dat via de binnenkant van de paal binnen viel.

Het restant van de eerste helft leverde niet al teveel kansen op, maar na rust was het al snel raak voor Cambuur. Robin Maulun mocht op een meter of twintig aanleggen vanuit een vrije trap en plaatste de bal in de rechterbovenhoek, buiten het bereik van Lamprou. PEC liet het er niet bij zitten en werd met nog ruim twintig minuten steeds gevaarlijker. Zo moest doelman Sonny Stevens ingrijpen toen Redan voor zijn neus opdook, terwijl een schot van invaller Luka Adzic maar net langs verkeerde kant van de paal krulde.

Met nog ruim tien minuten te gaan werd de spanning volledig teruggebracht in de wedstrijd, toen Dean Huiberts de 1-2 tegen de touwen kopte. PEC zocht in de slotfase nadrukkelijker naar de gelijkmaker, voornamelijk door de bal in het strafschopgebied van Cambuur te pompen. De defensie van Cambuur hield in de zes minuten blessuretijd echter stand, waardoor PEC zijn tiende nederlaag van het seizoen leed. De achterstand van de hekkensluiter op nummer veertien (RKC Waalwijk), vijftien (Sparta Rotterdam) en zestien (FC Groningen) bedraagt nu zes punten. Fortuna Sittard heeft vijf punten meer, maar heeft ook nog twee wedstrijden tegoed.