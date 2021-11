Cuadrado redt Juventus in blessuretijd met verrassende ingeving

Zaterdag, 6 november 2021 om 19:57 • Laatste update: 20:09

Juventus is er zaterdagavond op de valreep in geslaagd om te winnen van tien man van Fiorentina. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri creëerde tot een rode kaart voor Nikola Milenkovic een kwartier voor tijd slechts één serieuze kans en leek af te stevenen op een bloedeloos gelijkspel. In blessuretijd was daar echter een knappe individuele actie van Juan Cuadrado: 1-0. Door de broodnodige zege klimt Juventus naar de achtste plek, met evenveel punten als nummer zeven Fiorentina.

Bij Juventus kreeg Matthijs de Ligt weer het vertrouwen van trainer Massimiliano Allegri. Hij vormde het hart van de defensie ditmaal niet met Leonardo Bonucci of Giorgio Chiellini, maar met Daniele Rugani. Beide ploegen slaagden er niet in om tot tien minuten voor rust tot echte uitgespeelde kansen te komen. Het eerste wapenfeit kwam uiteindelijk van de bezoekers. Álvaro Odriozola vond met voorzet vanaf de rechterkant Riccardo Saponara. De buitenspeler kreeg een goede mogelijkheid om uit te halen, maar het schot van de buitenspeler van Fiorentina ging nipt over de lat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Enkele minuten later stichtten i Viola opnieuw gevaar, toen Dusan Vlahovic zich voor het eerst liet gelden. De kopbal van de clubtopscorer ging rakelings langs de rechterpaal. Op slag van rust werd er door de VAR nog naar een mogelijke penalty voor de bezoekers gekeken. Danilo kreeg de bal in het zestienmetergebied op zijn arm, maar scheidsrechter Simone Sozza weigerde om de bal op de stip te leggen. Juventus kwam na de rust beter uit de kleedkamer, want Álvaro Morata was dicht bij de openingstreffer met een schot van afstand.

Het was slechts een spaarzame opleving, want de kansen voor beide ploegen waren vervolgens weer op één hand te tellen. Twintig minuten voor tijd moest Fiorentina met tien man verder, toen Milinkovic-Savic zijn tweede gele kaart kreeg voor het neerhalen van Federico Chiesa. Juventus leek direct te profiteren van het overtal op het veld. Chiesa probeerde het vanuit een onmogelijke hoek, maar zag zijn doelpoging hard op de lat belanden. Morata maakte niet veel later op aangeven van Weston McKennie de openingstreffer. De spits stond echter een halve meter buitenspel, waardoor de vreugde van thuissupporters van korte duur was. In de blessuretijd slaagde Juventus er alsnog in om de ban te breken. Juan Cuadrado werd niet aangepakt in het zestienmetergebied en verraste Pietro Terracciano met een knappe actie, waarbij de Colombiaan de bal bijna vanaf de achterlijn binnen schoot: 1-0.