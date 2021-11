Promes en Hendrix krijgen ervan langs: ‘Zwakker dan het minimumniveau'

Zaterdag, 6 november 2021 om 07:48 • Yanick Vos

Quincy Promes en Jorrit Hendrix maken een moeizaam seizoen mee met Spartak Moskou, de huidige nummer negen van de Russische competitie. De twee Nederlanders weten niet te imponeren en dat leidt tot kritiek van Ilja Gerkus, de voormalig voorzitter van Lokomotiv Moskou.

Promes maakte in februari van dit jaar voor 8,5 miljoen euro de overstap van Ajax naar Spartak Moskou. Vorig seizoen kwam hij in alle competities tot vijftien wedstrijden en vijf doelpunten. Deze voetbaljaargang staat zijn teller na acht duels op drie treffers. “We hadden iets anders van hem verwacht”, aldus Gerkus in een interview met Sport-Express.

“Hij is niet gekocht om slechts twee doelpunten per jaar te maken. We verwachten ook assists van hem, maar hij ziet zijn medespelers niet staan. Het was al snel duidelijk dat Promes geen speler is die je helpt om voor de landstitel te strijden”, aldus Gerkus over de vijftigvoudig Oranje-international, die bezig is aan zijn tweede termijn bij de Russische topclub.

Gerkus behandelt in het interview meerdere aankopen van Spartak Moskou, onder wie ook Jorrit Hendrix. De controlerende middenvelder kwam in januari van dit jaar voor 500.000 euro over van PSV. In Moskou moet Hendrix genoegen nemen met een bijrol. Gerkus is dan ook niet onder de indruk van het spel van de Nederlander. “Hendrix is zwakker dan het minimumniveau”, zegt hij.