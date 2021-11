Arjen Robben komt terug in Euroborg: ‘Hij mag van mij invallen’

Vrijdag, 5 november 2021 om 17:05 • Laatste update: 17:11

Arjen Robben mag zondag tegen RKC Waalwijk best invallen van Danny Buijs, zo stelt de trainer van FC Groningen met een knipoog. De blessuregevoelige Robben besloot in juli van dit jaar een tweede keer zijn carrière te beëindigen, nu definitief. Aankomend weekend neemt de clublegende van de Trots van het Noorden in de Euroborg afscheid van de FC Groningen-supporters.

Robben keerde in de zomer van 2020 terug bij zijn jeugdliefde FC Groningen. Door een lies- en kuitblessure kwam de rechtsbuiten niet verder dan zeven wedstrijden voor de ploeg van trainer Buijs en besloot hij nogmaals een punt achter zijn carrière te zetten. Zondag krijgt Robben in de Euroborg een welverdiend afscheid. “Als Arjen zondag zijn voetbalschoenen meebrengt, mag hij van mij in de laatste minuten nog invallen ook”, zegt Buijs met een knipoog over de clublegende.

Door het afscheid van Robben zijn er aanzienlijk meer kaarten verkocht voor het Eredivisie-duel met RKC dan gebruikelijk. “En dat is terecht. Als je ziet wat Robben voor de club heeft gedaan, en in de toekomst hopelijk ook nog gaat doen, dan verdient hij een volle Euroborg. Hij is een clubicoon”, steekt de trainer van FC Groningen de loftrompet over Robben. De 96-voudig international van het Nederlands elftal had graag als veldspeler afscheid genomen van een volle tribune, maar door blessureleed en de coronapandemie was dit hem niet gegeven.

Arjen Robben debuteerde op 3 december 2000 op zestienjarige leeftijd in Waalwijk op bezoek bij RKC in het betaalde voetbal. Hij viel destijds in de slotfase in. “Met het eerbetoon op zondag 7 november tegen RKC Waalwijk komen dingen 21 jaar later samen”, liet FC Groningen op zijn website weten. “Op die dag neemt een van Nederlands grootste voetballers aller tijden en de beste speler ooit voortgebracht uit de opleiding van de club afscheid van zijn supporters.”