AZ met anderhalf been in de knock-outfase na vroege en late goal

Donderdag, 4 november 2021 om 20:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:41

AZ heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan met het oog op plaatsing voor de knock-outfase van de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen was in eigen huis in een uiterst matig duel met 2-0 te sterk voor CFR Cluj. Albert Gudmundsson leek de man van de wedstrijd te worden, maar werd op het scorebord vergezeld door Vangelis Pavlidis, die de zege in de slotfase veiligstelde. AZ gaat door de zege soeverein aan kop in Groep D met tien punten uit vier duels. De Alkmaarders verloren nog geen duel.

Het duel was amper vijf minuten onderweg, toen de thuisploeg al de leiding nam. Na een voorzet op maat van Jesper Karlsson, controleerde Gudmundsson de bal met zijn linkerarm en borst, waarna hij diagonaal raak schoot: 1-0. Doordat er geen VAR aanwezig was werd de treffer onterecht goedgekeurd. Het betekende voor AZ de snelste treffer in een Europese wedstrijd sinds november 2004, toen Stein Huysegems scoorde tegen Auxerre in de UEFA Cup. De opleving van Gudmundsson bleek een zeldzaamheid in de eerste helft, die verder bol stond van de fouten en slordigheden.

Assist ?? Goal ?? AZ komt al heel snel op voorsprong! ?? ESPN #azclu #UECL pic.twitter.com/hMQExDrzXk — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2021

Gudmundsson kreeg nog wel een mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar schoot een rebound op een schot van Pavlidis in het zijnet voor open doel. De bezoekers mochten niet veel later blij zijn dat ze het duel met tien man mochten voortzetten, toen Denis Alibec een schandalige overtreding beging op Pantelis Hatzidiakos. De spits schopte de centrale verdediger van AZ van achteren neer nadat hij de bal verspeelde. "Wat een verschrikkelijke ploeg. Daar staan een paar idioten op het veld", oordeelde Pierre van Hooijdonk in de rust van het duel bij ESPN.

Ook in de tweede helft was het niveau niet om over naar huis te schrijven. AZ wilde wel, maar kreeg het niet voor elkaar om door de georganiseerde muur van de Roemenen te voetballen. Een schot van Yukinari Sugawara werd gepakt door doelman Cristian Balgradean en Gudmundsson kopte rakelings over na een voorzet van Karlsson. Cluj zette daar een schot van Ciprian Deac tegenover, die rakelings naast schoot. Vijf minuten voor tijd had diezelfde Deac de gelijkmaker op de schoen, maar trof hij met een fraai schot de rechterpaal. Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Op aangeven van Karlsson was het voor Pavlidis een koud kunstje om het duel van dichtbij te beslissen: 2-0.