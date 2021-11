Arne Slot verrast op twee plekken met opstelling in Berlijn

Donderdag, 4 november 2021 om 19:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:50

Arne Slot kiest donderdagavond in de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin voor twee verrassende namen. De trainer van Feyenoord stelt Lutsharel Geertruida en Fredrik Aursnes op in zijn basiselftal, hetgeen ten koste gaat van Marcus Pedersen en Alireza Jahanbakhsh. De Conference League-wedstrijd begint om 21.00 uur.

De keuzes van Slot zijn enigszins verrassend te noemen, daar verwacht werd dat Feyenoord zou aantreden in dezelfde formatie als zondag tegen Sparta Rotterdam (0-1 zege). Geertruida zal Pederson een-op-een vervangen als rechtsback. Met Aursnes in plaats van Jahanbakhsh kiest Slot voor meer defensieve zekerheid. Vermoedelijk begint Jens Toornstra als verkapte rechtsbuiten, hoewel een viermansmiddenveld ook niet uitgesloten is. In dat geval zijn Bryan Linssen en Luis Sinisterra de enige aanvallers.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökcü; Toornstra, Linssen, Sinisterra