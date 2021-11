Aboutaleb woest na incidenten in Berlijn: ‘Ik schrik hier enorm van’

Donderdag, 4 november 2021 om 12:58 • Yanick Vos

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is woest op de Feyenoord-aanhangers die zich hebben misdragen in Berlijn. Twee personen zijn aangehouden voor het bekladden van de Berlijnse muur, terwijl 58 Feyenoord-hooligans zijn gearresteerd omdat zij uit waren op een gevecht. Aboutaleb laat tegenover het Algemeen Dagblad weten dat hij zich oriënteert op een nieuwe aanpak van het probleem. Hij noemt het toenemende aantal incidenten onder een klein deel van de fanatieke Feyenoord-aanhang ‘buitengewoon verontrustend’.

Woensdag werden al twee aanhangers van Feyenoord aangehouden door de politie in Berlijn. Zij worden ervan verdacht een deel van de Berlijnse muur te hebben beklad. De zogeheten East Side Gallery, een deel van de muur dat door kunstenaars werd beschilderd, is met graffiti overgespoten en voorzien van het woord 'Feyenoord'. In de buurt van de muur werden twee gemaskerde Nederlandse mannen van 21 en 25 jaar oud aangehouden. Ze hadden verfresten op hun handen en waren in het bezit van verschillende spuitbussen.

“Elke keer als je denkt dat het dieptepunt bereikt is, komt er een nieuw dieptepunt”, laat de burgemeester weten aan de krant. “Stel je voor dat Duitse fans hier komen en het monument van Zadkine met verf besmeuren. Hoe zouden wij dan reageren?”, vraagt Aboutaleb zich af. “Je raakt het historische hart van een stad, een plek die zo belangrijk is voor een stad. En daar hebben deze lieden dus op staan verven. Het getuigt van geen enkel historisch besef, het is alleen maar om de ander te treiteren. Ik schrik er enorm van.”

Woensdagavond werden tientallen Feyenoord-hooligans ingerekend, zo bevestigde de Duitse politie aan het dagblad. “Ze werden onderschept in Kreuzberg en in het Treptower Park met verzwaarde handschoenen, vechtbitjes en bivakmutsen bestemd voor een gewelddadig treffen. Daarnaast staken ze vuurwerk af”, liet de woordvoerder weten. Alle 71 arrestanten zitten donderdag nog altijd vast. De kans is groot dat ze niets van de Conference League-wedstrijd Union Berlin – Feyenoord zien.

“Elke keer als je er genuanceerd over wilt spreken, omdat er misschien toch ooit een gesprek mogelijk is, komt er een nieuw dieptepunt. Langzaam raak ik mijn sympathie voor deze groep helemaal kwijt", aldus Aboutaleb, die de ontwikkelingen 'buitengewoon verontrustend' noemt. "Een stadion wordt bestormd, mensen worden thuis geïntimideerd, antisemitische schilderingen: het is buitensporige idiotie die niets meer met voetbal te maken heeft. We moeten ook stoppen om Feyenoord er op aan te spreken, want die zijn hier niet meer op aan te spreken.”

Aboutaleb probeert samen met de politie om tot een plan van aanpak te komen om de incidenten terug te dringen. Voor nu roept hij alle Feyenoord-supporters in Berlijn op om zich te gedragen. “Applaudiseer voor je club, geniet ervan, ga netjes naar het stadion en weer naar huis, want we willen je graag morgen weer in Rotterdam hebben. Aan de lui die zich misdragen hebben, zeg ik: het spijt me dat je wederom de naam van Rotterdam vergald hebt”, aldus de burgemeester.