Zure middag voor Linssen: ‘Ik weet niet waar je het over wilt hebben, maar...’

Zondag, 31 oktober 2021 om 14:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:06

Dankzij een late treffer van Cyriel Dessers kwam Feyenoord zondagmiddag met de schrik vrij tegen Sparta Rotterdam (0-1). De stadsderby was amper het aanzien waard, maar leverde in blessuretijd alsnog een winnaar op, toen de ingevallen spits op de juiste plek stond om een corner van Orkun Kökçü binnen te werken. De druiven waren een stuk zuurder voor Bryan Linssen, die een grote kans om zeep hielp en na ruim een uur spelen plaats moest maken voor Dessers.

Met een grote sik verscheen Linssen na afloop van het duel voor de camera's van ESPN. "Je hebt weleens wedstrijden die je verliest en waar je niet over wilt praten. Nu win je, maar ook hier wil ik niet te veel woorden aan vuil maken. Dus ik weet niet waar je het over wilt hebben, maar ik ben niet van plan om heel veel te zeggen. Je wilt iedere wedstrijd belangrijk zijn, maar dat kan niet altijd. Ik heb weleens leukere wedstrijden gevoetbald, ja. Gelukkig is de busreis lekker kort en hoeven we het hier niet te lang meer over te hebben."

Linssen kreeg een grote mogelijkheid om de score te openen vlak na rust, maar stuitte in kansrijke positie op Maduka Okoye na een afgemeten voorzet van Tyrell Malacia vanaf de linkerkant van het veld. "De enige kans die je krijgt moet zitten, die gaat er dan niet in", vertelt Linssen bij ESPN. "Niet iedere bal kan erin gaan natuurlijk, maar daar baal je wel van. Daar zullen we maar niet te veel over praten. Ik wilde hem laag houden, maar hij kwam tegen de binnenkant van zijn knie en bleef liggen. Dat is balen, maar we winnen wel gelukkig."

De aanvaller werd door Slot na ruim een uur spelen naar de kant gehaald en moest toezien hoe zijn vervanger het vonnis alsnog voltrok in de slotfase. "Daar heb ik geen gemengde gevoelens bij hoor, helemaal niet", aldus Linssen over de winnende treffer van zijn concurrent in de spits. "De ene keer scoor ik en hoop ik dat hij ook blij is, want dat is goed voor het team. Nu scoort hij op een belangrijk moment. Toen hij scoorde stond ik vooraan om te juichen. We zijn een fantastisch team en gunnen het elkaar. We feesten ook met zijn allen."

Desondanks kan Linssen niet onderdrukken dat het voor hem een frustrerende middag was op Het Kasteel. "Vandaag was er geen bal aan", laat de spits er geen twijfel over bestaan. "Om een leuke wedstrijd neer te zetten heb je twee teams nodig. Dat klinkt negatief, maar dat bedoel ik niet zo richting Sparta. Zij spelen een prima wedstrijd voor hun doen. Ze werden niet heel gevaarlijk met de lange ballen, maar zijn wel vervelend. Er hoeft er maar één verkeerd te vallen. Ze spelen heel ver terug en de ballen die ze terugspelen worden meteen lang geschoten."