Jasper Cillessen keept sterke wedstrijd; Arnaut Danjuma vervloekt de paal

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 20:34 • Mart van Mourik

Valencia heeft zaterdagavond een zakelijke overwinning geboekt in LaLiga. In het Mestalla kregen los Che visite van Villarreal, dat met 2-0 verslagen werd. Hugo Guillamón en Carlos Soler verzorgden de Valenciaanse doelpuntenproductie. Arnaut Danjuma kreeg een basisplek van trainer Unai Emery en maakte de negentig minuten vol, net als doelman Jasper Cillessen aan de overzijde. Het was de eerste overwinning voor Valencia na achtmaal puntenverlies te hebben geleden. Eerder op de dag was Sevilla met 2-0 te sterk voor Osasuna.

Valencia - Villarreal 2-0

In het eerste bedrijf was de amusementswaarde in de sinaasappelstad vrij beperkt, daar beide teams slechts een doelpoging produceerden. De eerste poging kwam van de voet van José Gayá, die na een kwartier spelen een hard schot met links in huis had maar op een haar na het doel miste. Danjuma had het fortuin niet aan zijn zijde. Na een klein half uur spelen trof Danjuma de paal met een hard schot. Op slag van rust voorkwam Cillessen met een fraaie redding dat Serge Aurier de score opende.

Toch werd er voor rust nog gescoord. Na een snelle ingooi van Dimitri Foulquier kon Guillamón door de defensie van Villarreal breken. Oog in oog met doelman Geronimo Rulli rondde hij vervolgens met een stiftbal op ingenieuze wijze af: 1-0. Het doelpunt in het tweede bedrijf viel een kwartier voor het eindsignaal. Alberto Moreno ging de fout in en maakte een overduidelijke overtreding op Foulquier, waarna arbiter José Munuera de bal op de stip legde. Invaller Soler schoot van elf meter feilloos raak: 2-0.

Sevilla - Osasuna 2-0

In de midweekse speelronde hield Osasuna nog stand tegen Real Madrid (0-0), maar een punt zat er ditmaal niet in. Vanaf het eerste fluitsignaal moesten los Rojillos het onderspit delven, en na gemiste kansen van onder meer Erik Lamela, Marcos Acuña en Rafa Mir sloeg Diego Carlos op slag van rust toe. Na een voorzet op maat van Ivan Rakitic knikte de Braziliaanse verdediger van dichtbij raak: 1-0. Na een uur spelen verdubbelde Sevilla de voorsprong. Na een gruwelijk misverstand tussen doelman Juan Pérez en Jesús Areso kon Lucas Ocampos de bal overnemen, waarna hij in een leeg doel binnentikte: 2-0. Karim Rekik zat wegens blessureleed niet bij de wedstrijdselectie, terwijl Oussama Idrissi negentig minuten op de bank bleef. Dankzij de zege blijft de ploeg van trainer Julen Lopetegui in het kielzog varen van koploper Real Madrid, die tevens 24 punten verzamelde. Real Sociedad staat met hetzelfde puntenaantal maar een minder doelsaldo derde.