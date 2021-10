Uitbarsting van Carlos Vinícius verlost PSV van stug FC Twente

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 18:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:31

PSV heeft zaterdagavond een ruime overwinning geboekt tegen FC Twente. De opnieuw flink gewijzigde ploeg van Roger Schmidt had het een helft lang erg lastig met de Tukkers, maar werd na rust bij de hand genomen door Carlos Vinícius, die zijn eerste twee doelpunten voor PSV maakte: 5-2. De Eindhovenaren verkleinen de achterstand tot koploper Ajax met een duel meer gespeeld tot één punt, terwijl Twente zevende blijft.

Schmidt moest mede door de vele blessures opnieuw flink schuiven met zijn opstelling en had basisplaatsen in petto voor onder meer Jordan Teze en Armando Obispo. Mario Götze zat niet bij de wedstrijdselectie, terwijl Davy Pröpper na ruim een uur inviel en daarmee begon aan een broedertwist met FC Twente-verdediger Robin Pröpper. Al in de vierde minuut had Virgil Misidjan kunnen scoren namens de bezoekers, nadat PSV-verdediger André Ramalho weggleed met de bal aan zijn voet. Joël Drommel bracht echter redding op de inzet van Misidjan.

In de dertiende minuut ging het wél mis voor PSV, toen Vlap aan de linkerzijde van het veld ontsnapte aan de defensie, het strafschopgebied binnen dribbelde en de verre hoek vond: 0-1. PSV stelde een minuut later al orde op zaken via Vertessen, die de bal rechts van het doel ontving en hard in de verre hoek knalde: 1-1. Een fraaie aanval leidde na een klein half uur een nieuwe treffer in voor PSV. Vertessen zette Teze vrij op de rechterflank, die met een lage voorzet een intikker bood aan Eran Zahavi: 2-1.

Nadat PSV-aanvoerder Marco van Ginkel een goede kopkans had gemist, kwam Twente op slag van rust weer op gelijke hoogte. Dat was te danken aan Ramiz Zerrouki, die de bal vanbuiten het strafschopgebied heerlijk in de kruising poeierde: 2-2. Het gaf PSV aanleiding om direct bij het begin van de tweede helft aan te zetten. Dat leverde ook resultaat op, want binnen twintig minuten breidden de Eindhovenaren hun voorsprong uit naar liefst 5-2.

In de 54e minuut wist Carlos Vinícius de bal van dichtbij niet over de doellijn te werken, maar voor Vertessen bleek dat in de rebound een koud kunstje: 3-2. Vier minuten later slaagde Vinícius er tot zijn grote opluchting in zijn eerste doelpunt voor PSV te maken, door de rebound binnen te tikken na een gekeerd schot van Zahavi. Vinícius gooide het duel in de 63e minuut ook meteen in het slot, door de ver uitgekomen doelman Jeffrey de Lange te passeren en de bal in het lege doel te knallen: 5-2. PSV-invaller Maximiliano Romero raakte in de slotfase nog de paal.