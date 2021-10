Chelsea lachende derde na pijnlijke misstappen van Liverpool en City

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 17:59

Chelsea heeft de koppositie in de Premier League zaterdagmiddag steviger in handen genomen. De ploeg van Thomas Tuchel maakte met Hakim Ziyech in de basis geen fout bij Newcastle United (0-3), terwijl de concurrentie averij opliep. Manchester City ging in de 200ste Premier League-wedstrijd van Josep Guardiola na een rode kaart voor Aymeric Laporte onderuit tegen Crystal Palace (0-2), terwijl Liverpool een 2-0 voorsprong weggaf tegen Brighton & Hove Albion. Chelsea staat nu drie en vijf punten los op respectievelijk Liverpool en City.

Newcastle United - Chelsea 0-3

Ziyech had bij Chelsea voor de tweede keer op rij een basisplaats, terwijl Kai Havertz de nog altijd geblesseerde Romelu Lukaku verving in de spits. Newcastle werd vanaf het begin teruggedrongen en wist Chelsea tot aan de 65e minuut van een doelpunt te weerhouden. Na een half uur spelen zag Ziyech een doelpunt worden afgekeurd vanwege buitenspel, terwijl de aanvallende middenvelder op slag van rust uit een vrije trap over vuurde. Ook direct na rust kreeg Ziyech twee goede schietkansen, die respectievelijk eindigden in de handen bij Karl Darlow en op de paal.

In de 64e minuut werd Ziyech eraf gehaald en een minuut later kwam Chelsea tot scoren. Reece James pikte een afgeslagen voorzet iets rechts van het doel op en schoot die uit een lastige hoek knap in de verre kruising: 0-1. Ook de 0-2 kwam even later van de voet van James, die ditmaal net binnen het strafschopgebied hard raak schoot. Nadat Havertz werd neergelegd door Darlow kreeg Chelsea ook nog een strafschop, die door Jorginho met zijn gebruikelijke hupje werd afgemaakt: 0-3.

Liverpool - Brighton & Hove Albion 2-2

Het team van Jürgen Klopp, die Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté een duo achterin liet vormen, leek aanvankelijk op weg naar wederom een ruime overwinning. Na iets meer dan twintig minuten spelen stond het immers al 2-0. In de vierde minuut knalde Jordan Henderson de bal in de linkerhoek na voorbereidend werk van Mohamed Salah vanaf rechts en twintig minuten later rondde Sadio Mané bij de tweede paal een perfecte voorzet van Alex Oxlade-Chamberlain af. Het leek zelfs 3-0 te worden toen de Senegalees een bal van de treuzelende Robert Sanchez blokkeerde en het leer in het doel ging. De bal was echter tegen zijn arm gegaan, zo constateerde de VAR, en dus werd de treffer ongeldig verklaard.

Weer een hele knappe goal ??

Leandro Trossard schiet Brighton & Hove Albion naast Liverpool ??#ZiggoSport #PremierLeague #LIVBHA pic.twitter.com/u64TLms10l — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 30, 2021

Een belangrijk moment, daar een schot annex voorzet van Enock Mwepu enkele minuten voor rust tussen de lat en de vingertoppen van Alisson Becker verdween: 2-1. Brighton, met Joël Veltman in de basis, kwam na ruim een uur spelen op 2-2 toen Leandro Trossard de bal van Adam Lallana kreeg en hij deze achter Alisson knalde. Brighton pakte vorig seizoen vier punten in de competitieduels met Liverpool en slaagde er ook zaterdag in om ongeslagen te blijven tegen de Merseyside-club. Brighton blijft zesde, maar wacht sinds de 2-1 zege op Leicester City op 19 september op een zege: vier remises en een nederlaag.

Manchester City - Crystal Palace 0-2

Bij City bleef Nathan Aké op de bank, terwijl Riedewald bij de bezoekers ontbrak vanwege een blessure. Na zes minuten kwam Crystal Palace verrassend op voorsprong in het Etihad Stadium. Een breedtepass van Aymeric Laporte werd onderschept door Connor Gallagher, die vervolgens Wilfried Zaha de diepte in stuurde. De aanvaller wist Ederson met een diagonaal schot in de rechterhoek te verschalken: 0-1. The Citizens hadden moeite om in het eerste bedrijf tegen een ultradefensief Crystal Palace tot grote kansen te komen. Met een half uur op de klok viel de bal voor de voeten van Gabriel Jesus. Marc Guehi en Tyrick Mitchell gooiden zich echter vol overgave voor het schot van de Braziliaan.

Op slag van rust werden de problemen voor Guardiola groter. Laporte moest met een rode kaart van het veld, nadat hij de doorgebroken Zaha de vrije doorgang naar Ederson belette. In de tweede helft drong City meer aan, ondanks dat het met een man minder op het veld stond. Met een uur op de klok leek de thuisploeg eindelijk langszij te komen. Phil Foden gaf een heerlijke voorzet op Jesus, die vervolgens doel trof. Na tussenkomst van de VAR bleek Foden echter een millimeter buitenspel te staan. Enkele minuten later vond de creatieve middenvelder opnieuw Jesus. De Braziliaan kon zijn kopbal ditmaal alleen niet genoeg drukken. City bleef azen op de gelijkmaker, maar Crystal Palace wist de wedstrijd vlak voor tijd in het slot te gooien. Michael Olise legde breed op Gallagher, die vervolgens via de binnenkant van de paal doel trof: 0-2.

Burnley - Brentford 3-1

De thuisploeg, waarbij Erik Pieters de hele wedstrijd op de reservebank bleef, had uit de eerste negen competitieduels slechts vier punten verzameld en kon een overwinning dus wel gebruiken. Die boodschap leek goed te zijn geland: al na vier minuten volleerde Chris Wood een steekbal van Matthew Lowton fraai raak voor de 1-0. The Clarets zagen een goal van Maxwel Cornet vanwege buitenspel afgekeurd worden, voordat Lowton in de 32ste minuut met een rake kopbal alsnog de marge verdubbelde. Cornet kreeg even later met een fraaie knal in de kruising toch zijn doelpunt. Tien minuten voor tijd deed invaller Saman Ghoddos iets terug voor de bezoekers. Burnley kruipt door deze eerste overwinning van het seizoen uit de degradatiezone.

Watford - Southampton 0-1

Na twintig minuten spelen slaagde Southampton erin om de ban op Vicarage Road te breken. Ché Adams liet Watford-doelman Ben Foster kansloos door vanaf de rand van het zestienmetergebied hard in de rechterbovenhoek te schieten: 0-1. Vlak voor rust kreeg Southampton de kans om de marge te verdubbelen. Adam Armstrong schoot van dichtbij echter over de lat. De opgekomen Nathan Redmond kreeg halverwege de tweede helft tijd en ruimte om uit te halen. Foster stond aan de grond genageld, maar zag hoe het schot via zijn verdediger Craig Cathcart over de achterlijn ging. Watford was in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker. Ashley Fletcher vond in de zestien ruimte voor een schot, maar Alex McCarthy bezorgde the Saints met een knappe redding de volle buit.