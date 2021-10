Borussia Dortmund lijkt klaar voor Ajax na derde zege op rij

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 17:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:28

Borussia Dortmund heeft in aanloop naar het weerzien met Ajax in de Champions League, woensdag op Duitse bodem, de derde officiële zege op rij geboekt. Sinds de 4-0 afstraffing in Amsterdam was het team van Marco Rose te sterk voor Arminia Bielefeld (1-3), FC Ingolstadt (2-0, DFB-Pokal) en zaterdag ook 1. FC Köln (2-0). Door de zege blijft Dortmund in de competitie tweede achter Bayern München, dat tegelijkertijd met 2-5 bij 1. FC Union Berlin won. VfL Wolfsburg maakte tegelijkertijd in de eerste wedstrijd zonder Mark van Bommel een einde aan een reeks van acht officiële duels zonder overwinning: Bayer Leverkusen werd met 0-2 verslagen.

Borussia Dortmund - 1. FC Köln 2-0

Het team van Rose ging weliswaar met een minimale voorsprong de rust in, maar het bezoek uit Keulen speelde verdienstelijk en hield het merendeel van de eerste helft goed tegen. Na twintig minuten was Ondrej Duda zelfs dicht bij een wonderschoon doelpunt van grote afstand, maar de te ver voor zijn doel staande Gregor Kobel kon nog net zijn vingers tegen de bal krijgen. Dortmund, met Donyell Malen op de reservebank, kwam vijf minuten voor de pauze op voorsprong. Na heerlijk voorbereidend werk van Jude Bellingham kopte de vrijgelopen Thorgan Hazard de bal vanaf een meter of vijf binnen: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FC Köln maakte ook na rust een goede indruk en had uitzicht op de gelijkmaker toen een kopbal van de al duikende Mark Uth maar net naast ging. Enkele minuten na de entree van Malen, in de plaats van Hazard, kwam Dortmund op 2-0: na een corner van Julian Brandt richting de eerste paal kopte een andere invaller, Steffen Tigges, de bal binnen. De ploeg van Rose had veel meer zelfvertrouwen na de tweede treffer, al leverde dat niet een ruimere overwinning voor die Borussen op.

1. FC Union Berlin - Bayern München 2-5

Na iets meer dan een half uur spelen was de wedstrijd in Berlijn reeds gelopen. Bayern was de bovenliggende partij en stond na 34 minuten spelen reeds met 0-3 voor. Een handsbal van Paul Jaeckel na veertien minuten spelen werd bestraft met een penalty, die feilloos door Robert Lewandowski werd verzilverd. Een rake vrije trap van Lewandowski betekende al snel de 0-2 en Leroy Sané zorgde met een intikker bij de tweede paal voor de 0-3. FC Union Berlin, met Sheraldo Becker in de basis, verkleinde vlak voor rust de nadelige marge dankzij een rake inzet van Niko Giesselmann vanaf een meter of acht.

FC Union Berlin, dat donderdag Feyenoord treft in de Conference League, liet zich in de openingsfase van de tweede helft absoluut niet onbetuigd. Becker had tot tweemaal de 2-3 op zijn schoen, maar Manuel Neuer stond telkenmale in de weg. De individuele kwaliteit van Kingsley Coman leidde na een uur spelen de 1-4 in: na een goede dribbel schoot hij de bal keurig binnen. De ingevallen Julian Ryerson zorgde vanaf een meter of vijf al snel voor de 2-4, maar het team van Julian Nagelsmann gaf het duel niet uit handen. Met een geplaatst schot zorgde Thomas Müller elf minuten voor tijd voor de 2-5.

Arminia Bielefeld - 1. FSV Mainz 05 1-2

Zonder de geblesseerde Jeremiah St.Juste maar met Jean-Paul Boëtius in de basis kwam de uitploeg na 25 minuten op voorsprong. Stefan Ortega sloeg een poging van Fabian Klos recht in de voeten van Lee Jae-Sung, waar de Koreaan dankbaar van profiteerde: 0-1. Het was vervolgens Mainz dat aanzette, maar de ploeg kreeg vlak voor het rustsignaal toch de gelijkmaker om de oren van Jacob Larsen. Een blunder van Amos Pieper beslechtte de stand in de 69e minuut weer in het voordeel van de bezoekers. De jonge verdediger verkeek zich op de aanstormende Jonathan Burkardt, die het hoofd koel hield en langs Ortega schoot. Arminia probeerde uit alle macht de gelijkmaker nog te vinden, maar het scorebord kwam niet meer in beweging.

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 0-2

Bij de ploeg van Gerardo Seoane startten Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong in de basis, terwijl Daley Sinkgraven op bank begon. Timothy Fosu-Mensah behoorde vanwege een blessure niet tot de wedstrijdselectie. Bij VfL Wolfsburg kon Wout Weghorst nog niet spelen na een positieve coronabesmetting en werd Micky van de Ven door de nieuwe trainer Florian Kohfeldt op de bank gehouden. In een weinig enerverende eerste helft waren de kansen voor beide ploegen op één hand te tellen. Direct na rust kwamen de bezoekers op voorsprong. Een pass van Dodi Lukebakio werd van richting veranderd, waarna Lukas Nmecha van dichtbij binnen kon tikken: 0-1. Enkele minuten later wist Wolfsburg de marge te vergroten. Maximilian Arnold was alert door een rebound binnen te schieten: 0-2. Leverkusen kreeg diep in blessuretijd nog de kans op een eretreffer, maar Lucas Alario faalde vanaf elf meter.

SC Freiburg - Greuther Fürth 3-1

De bezoekers, zonder Justin Hoogma maar met Jetro Willems en Nick Viergever, kwamen na twintig minuten spelen op achterstand. De debuterende Simon Asta kopte de bal zonder een tegenstander in de buurt in zijn eigen goal: 1-0. Doelman Mark Flekken zag hoe zijn ploeg op slag van rust de marge wist te vergroten. Nicolas Höfler kopte een hoekschop van Vincenzo Grifo via de paal binnen: 2-0. Een kwartier voor tijd leek Greuther Fürth de de spanning in de wedstrijd terug te brengen. Een voorzet van Branimir Hrgota werd overtuigend binnengeschoten door Jamie Leweling: 2-1. Grifo bezorgde Freiburg enkele minuten later vanaf de strafschopstip echter weer een comfortabele voorsprong: 3-1.