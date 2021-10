Valentijn Driessen: ‘Met hem erbij durf je gewoon niks te zeggen!’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 12:30 • Justus Dingemanse • Laatste update: 12:29

Na een zeer onrustige week bij Feyenoord met de bekendmaking van een nettoverlies van zeventien miljoen euro en het vertrek van algemeen directeur Mark Koevermans na aanhoudende bedreigingen, was er ook mooi nieuws. In De Kuip werd namelijk 'Meesterbrein' gepresenteerd, een boek van Yoeri van den Busken over Feyenoord-icoon Wim Jansen. Onder toeziend oog van een select gezelschap en wat toegestroomde pers werden herinneringen opgehaald en legden coryfeeën voor de camera van Voetbalzone uit wat Jansen betekend heeft voor de club Feyenoord.

