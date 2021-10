Vincent Janssen grijpt CONCACAF Champions League met Monterrey

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 07:51 • Yanick Vos

Vincent Janssen heeft vrijdagnacht met zijn ploeg Monterrey de CONCACAF Champions League gewonnen. In de finale werd Club América met 1-0 verslagen. Rogelio Funes Mori tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de eindzege plaatst de Mexicaanse topclub zich voor het WK voor clubteams. Janssen begon op de bank en kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen.

Janssen moet bij Monterrey vaker genoegen nemen met een rol als invaller. Funes Mori krijgt doorgaans het vertrouwen van trainer Javier Aguirre Onaindía, zo ook in de CONCACAF Champions League-finale. De in Argentinië geboren international van Mexico opende afgelopen nacht na negen minuten de score. Een matige voorzet vanaf de linkerflank kon simpel worden weggewerkt door Sebastián Cáceres, ware het niet dat de Uruguayaanse verdediger blunderde en over de bal heen trapte. Bij de tweede paal was het een koud kunstje voor Funes Mori om de bal tegen de touwen te werken.

Janssen kwam na 74 minuten binnen de lijnen als vervanger van Funes Mori. Met de Nederlandse spits binnen de lijnen werd de voorsprong vastgehouden. Zodoende werd voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de CONCACAF Champions League in de wacht gesleept. Door de eindzege in het toernooi plaatst Monterrey zich voor het WK voor clubs, dat aan het begin van volgend jaar wordt afgewerkt in de Verenigde Arabische Emiraten. Chelsea doet als winnaar van de Champions League namens Europa mee. Al-Ahly (Afrika), Auckland City (Oceanië) en Al-Jazira (gastheer) zijn de andere deelnemers. Het deelnemersveld wordt nog uitgebreid met de kampioen van Azië en Zuid-Amerika.