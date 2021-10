‘Alle credits voor Erik en Marc dat zij dat zo goed en snel hebben rondgemaakt’

Alfred Schreuder ziet Dusan Tadic een van de beste Ajax-aankopen aller tijden. De voormalig assistent-trainer van de Amsterdammers vergelijkt de 32-jarige Servische aanvoerder met Frank Rijkaard, die na een buitenlands avontuur bij Sporting Portugal en AC Milan in 1993 als ervaren speler terugkeerde bij Ajax en twee jaar later de Champions League won. Ook de terugkeer van Daley Blind naar de Johan Cruijff ArenA is volgens Schreuder een schot in de roos. “Ik zie Dusan als de Rijkaard en Daley Blind als de Danny Blind van toen”, aldus Schreuder.

Samen met hoofdscout Henk Veldmate opperde Schreuder in 2018 het idee om Tadic naar Ajax te halen. “We vermoedden al dat Dusan het ontbrekende puzzelstukje zou zijn, maar dat hij het zó belachelijk goed zou doen, kon natuurlijk niemand voorzien”, zegt Schreuder in een interview met De Telegraaf. Ajax betaalde een transfersom van 11,4 miljoen euro aan Southampton voor Tadic, een bedrag dat via variabelen kon oplopen tot maximaal 13,7 miljoen euro. Schreuder prijst directeur voetbalzaken Marc Overmars en trainer Erik ten Hag. “Iedereen was het er direct mee eens dat we Dusan moesten halen als dat zou kunnen. Alle credits voor Erik en Marc dat zij dat zo goed en snel hebben rondgemaakt.”

Tadic was in 163 wedstrijden in alle competities goed voor 81 doelpunten en evenveel assists namens Ajax. “Hij heeft een enorme honger om prijzen te winnen en laat dat elke wedstrijd opnieuw zien. Bij zijn vorige clubs scoorde hij minder vaak, maar bij Ajax is hij geëxplodeerd. Hij is extreem belangrijk geweest bij de kampioenschappen van Ajax en voor de successen in de Champions League”, aldus Schreuder, die lyrisch is over de buitenspeler annex spits van Ajax. “Wat mij betreft, is dit een van de beste aankopen uit de geschiedenis van Ajax. Ik vergelijk het met het aantrekken van Frank Rijkaard in de jaren negentig van de vorige eeuw onder Louis van Gaal. Frank was – met Danny Blind erbij – ook net datgene dat het jonge elftal nodig had. Ik zie Dusan als de Rijkaard en Daley Blind als de Danny Blind van toen.”

Schreuder noemt Blind en Tadic op basis van hun persoonlijkheid en uitstraling ‘winnaars’. “Daley werd op hetzelfde moment gekocht en is in mijn ogen ook een voltreffer, omdat hij net als Dusan een creatieve denker in oplossingen is”, aldus Schreuder over Blind, die in dezelfde zomer werd aangetrokken. Ajax betaalde 17,5 miljoen euro aan Manchester United voor de komst van de Oranje-international. “Maar het mooiste vind ik dat ze elkaar ook keihard durven aanspreken als dingen niet goed gaan. Daarmee dwing je respect af bij jonge jongens, die ook weten dat ervaren spelers elkaar normaal gesproken vaak sparen.”

Volgens Schreuder is Tadic zich bewust van zijn voorbeeld functie bij Ajax. Ondanks dat de buitenspeler met zijn 32 jaar al tot een van de ouderen in de Ajax-selectie behoort, verwacht Schreuder dat de club nog veel plezier aan hem gaat beleven. “Hij is ongelooflijk sterk en technisch fantastisch, waardoor hij in de kleine ruimtes op de helft van de tegenstander ballen kan vasthouden. Het elftal krijgt daardoor de tijd om bij te sluiten. De wisselwerking met Daley is daardoor perfect.” Tadic ligt bij Ajax vast tot medio 2024 als speler en tot 2027 als werknemer. Na zijn voetbalcarrière blijft hij verbonden aan de club, mogelijk als (jeugd)trainer.