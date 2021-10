Feyenoord liep investering in de club mis door bedreigingen

Woensdag, 27 oktober 2021

Feyenoord is een investering in de club misgelopen door de intimaties en bedreigingen aan het adres van Mark Koevermans, zo maakte voorzitter Toon van Bodegom van de Raad van Commissarissen woensdag bekend op een ingelaste persconferentie. Samen met vice-voorzitter Gérard Moussault gaf Van Bodegom een toelichting op het gedwongen vertrek van algemeen directeur Koevermans. "Het is uitermate triest voor de club", aldus de RvC-voorzitter.

Feyenoord is al langere tijd bezig om een investeerder aan de club te binden. Het nieuws over de bedreigingen aan het privéadres van Koevermans komt daarbij uiterst ongelegen. Het huis van de directeur werd in september beklad met graffiti, terwijl er tevens stenen door de ruiten van de voordeur werden gegooid. "Ja, dit hindert de zoektocht naar een investeerder", zei Van Bodegom woensdag. "Want als dat aan het huisadres van Mark niet gebeurd was, dan hadden we waarschijnlijk al een investeerder gehad, die om deze reden ook afgehaakt is. Het schaadt de club dus niet alleen op het moment zelf, maar ook in het beleid voor de komende jaren."

Van Bodegom noemt de woensdag 'een trieste dag voor Feyenoord. "Maar de triestheid van het hele verhaal is natuurlijk al begonnen bij de incidenten. Het is niet goed voor de reputatie van de club, en ook niet goed voor de medewerkers. Wij vinden het natuurlijk heel vervelend dat zulke dingen gebeuren." Feyenoord had al moeite om een opvolger voor Jan de Jong als algemeen directeur te vinden, maar Van Bodegom verwacht dat er nog altijd kandidaten zullen zijn om het per 1 december van Koevermans over te nemen.

"We denken gelukkig nog steeds mensen te kunnen vinden die deze job met passie kunnen en willen gaan doen. Maar ik denk dat we met de overheid, gemeente en KNVB tot een oplossing moeten komen. Want dit kan zo niet doorgaan. Ik wil ook duidelijk maken dat het niet alleen een probleem voor Feyenoord is, want het gebeurt niet alleen in Rotterdam. Het gebeurt in heel Nederland. We moeten hier een oplossing voor vinden, want het is een situatie die niet lang houdbaar is."

De onvrede van de harde kern van Feyenoord zit onder meer in de plannen voor Feyenoord City, het nieuwe stadion van de club. Van Bodegom kon nog niet aangeven wat de huidige status is van die plannen. "Het gaat er niet zozeer om dat alle supporters tegen het nieuwe stadion zijn. Er is een groep supporters voor en een groep tegen. Als het goed voor de club is, dan doe je iets, en als het niet goed is, dan doe je het niet. In dat proces zaten en zitten we. Daar kijken we nu naar. Hopelijk komen we op korte termijn daarover met nieuws."

Moussault wilde daar met nadruk aan toevoegen dat er géén directe link is tussen de bedreigingen aan het adres van Koevermans en het nieuwe stadion. "Die connectie is er niet", aldus Moussault. "We hebben in het verleden meer van dit soort uitwassen gehad. Ik noem bijvoorbeeld de bestorming van het Maasgebouw (op 17 september 2011, red.), toen was er geen Feyenoord City aan de orde. Die connectie is niet gelegd. We zijn juist in overleg met de driehoek, omdat men niet weet welke achtergrond er nu zit bij degenen die dit op hun geweten hebben." Het motief van de bedreigingen is dan ook niet bekend. "Dat klopt", zei Moussault.