Josh Cavallo maakt bekend homoseksueel te zijn: ‘Een historisch moment’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 07:45 • Laatste update: 08:30

Josh Cavallo heeft in een video op social media bekendgemaakt homoseksueel te zijn. De 21-jarige vleugelverdediger annex middenvelder van het Australische Adelaide United is daarmee voor zover bekend de eerste actieve voetballer op het hoogste niveau die er openlijk voor uitkomt homoseksueel te zijn. “Het is een weg geweest om op dit punt in mijn leven te komen, maar ik kan niet gelukkiger zijn met mijn besluit om dit te delen”, vertelt Cavallo in de video, die door zijn club gedeeld wordt.

“Hallo iedereen, ik moet iets persoonlijks met jullie delen. Ik ben profvoetballer én homoseksueel”, begint Cavallo in de video. “Ik heb zes jaar met mijn homoseksualiteit geworsteld, maar ik ben blij dat ik dat nu achter me kan laten. De mensen die me kennen, weten dat ik iemand ben die gesteld is op zijn privé. Toen ik opgroeide, had ik het gevoel dat ik mezelf moest verstoppen. Omdat ik me schaamde. Ik was bang dat ik niet kon doen waarvan ik houd én tegelijkertijd homoseksueel kon zijn. Ik verstopte wie ik echt was, om de droom na te jagen die ik als kind had. Het voelde nooit reëel dat ik kon voetballen en gelijk behandeld zou worden.”

“Ik moest mijn gevoelens maskeren om in de mal van een profvoetballer te passen”, vervolgt de jeugdinternational van Australië. “Homoseksueel zijn en profvoetballer waren twee verschillende paden, die nog niet met elkaar gekruist hadden. Ik heb mijn leven geleefd in de veronderstelling dat dit een onderwerp was waar nooit over gesproken zou worden. Ik wil helpen dat te veranderen, door de laten zien dat iedereen welkom is in de voetbalwereld en het recht heeft zichzelf te zijn. Het is waanzinnig dat er op dit moment geen homoseksuele actieve profvoetballers zijn. Niet in Australië, niet in de wereld. Ik hoop dat dit zal veranderen in de nabije toekomst.”

“Ik hoop dat ik iedereen uit de LGBTQ+-community kan laten zien dat ze welkom zijn in de voetbalwereld door dit te delen. Ik wil het voetbal verder helpen en andere spelers het gevoel geven dat ze niet alleen zijn”, zegt Cavallo. Zijn club Adelaide United spreekt bij monde van directeur Nathan Kosmina zijn trots uit over Cavallo. “Dit is niet alleen een belangrijke dag in het leven van Josh, maar een historisch moment voor het hele Australische voetbal.”

Cavallo is voor zover bekend de eerste actieve profvoetballer op het hoogste niveau die openlijk vertelt homoseksueel te zijn. In het verleden kwamen bijvoorbeeld Justin Fahanu en John de Bever wel tijdens hun actieve carrière uit de kast. Thomas Hitzlsperger - voormalig middenvelder van Aston Villa, VfB Stuttgart, Lazio, West Ham United, VfL Wolfsburg, Everton en het Duitse nationale elftal - vertelde een jaar nadat hij een punt achter zijn loopbaan had gezet homoseksueel te zijn. Dat deed ook Robbie Rogers, al keerde hij na zijn pensioen nog terug bij LA Galaxy.