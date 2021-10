Valentijn Driessen: ‘Marc Overmars voert gesprek met Newcastle United’

Maandag, 25 oktober 2021 om 22:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:00

Marc Overmars voert binnenkort een oriënterend gesprek met Newcastle United, zo verzekert Valentijn Driessen. Zijn collega Mike Verweij van De Telegraaf meldde woensdag al dat de directeur voetbalzaken van Ajax in beeld is bij de Premier League-club om de leiding te krijgen over het aankoopbeleid.

"Het gaat sowieso concreet worden dat er gesproken gaat worden, op korte termijn", stelt Driessen maandagavond in Voetbalpraat op ESPN. De journalist benadrukt dat dat niet hoeft te betekenen dat Overmars daadwerkelijk een aanbieding krijgt van Newcastle United. "Als wij in Nederland iemand willen hebben, praat je alleen met degene die je wil hebben. Maar in Engeland is dat iets anders, dan praten ze met een aantal die kandidaten zijn. En Marc is er daar een van."

Driessen weet dat Overmars openstaat voor een nieuwe uitdaging. "Je hoort natuurlijk weleens wat", aldus de journalist. "Dat is een geweldige nieuwe uitdaging. Hij heeft nu tien jaar bij Ajax gezeten, daar heeft hij alle kunstjes wel laten zien. En hij weet ook wel dat hij nooit met Ajax het nieuwe Bayern München gaat worden, of het nieuwe Paris Saint-Germain. En daar zit uiteindelijk zijn uitdaging, om eventueel met een stap naar een andere club het kunstje opnieuw te doen, maar dan nóg hoger te komen."

Newcastle United viel onlangs in handen van een steenrijk investeringsfonds met een Saudi-Arabische achtergrond. De nieuwe eigenaren van Newcastle hebben torenhoge ambities en willen al in januari de transfermarkt op. Overmars is vanwege zijn uitstekende staat van dienst bij Ajax in beeld om dat project in het noordoosten van Engeland te gaan leiden. Newcastle besloot twee weken geleden om Steve Bruce te ontslaan en is dus tegelijkertijd ook op zoek naar een nieuwe manager.