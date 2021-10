De Telegraaf: Marc Overmars is in beeld bij Newcastle United

Newcastle United hoopt Marc Overmars weg te kapen bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. De directeur voetbalzaken is in beeld om het aankoopbeleid uit te gaan zetten bij de Premier League-club, die onlangs in handen kwam van een steenrijk investeringsfonds uit Saoedi-Arabië. Overmars wil zelf niet reageren op de belangstelling.

De nieuwe eigenaren van Newcastle hebben torenhoge ambities en willen al in januari de transfermarkt op. Overmars is vanwege zijn uitstekende staat van dienst bij Ajax in beeld om dat project in het noordoosten van Engeland te gaan leiden. Newcastle besloot woensdag om Steve Bruce te ontslaan en is dus tegelijkertijd ook op zoek naar een nieuwe manager.

Het is onbekend hoe Overmars zelf tegenover het mogelijke avontuur in Newcastle staat. De directeur, die al sinds 2013 de technische leiding heeft bij Ajax, werd eerder ook al gelinkt aan Barcelona, Arsenal en Manchester United. Ajax zal qua salaris niet kunnen wedijveren met de aanbieding die Newcastle zou kunnen doen. Uit de jaarcijfers van de Amsterdammers blijkt dat Overmars afgelopen seizoen bruto 696.000 euro overhield, waar ongeveer de helft vanaf gaat aan belastingen.

Overmars heeft als gezegd indruk gemaakt in de rest van Europa met fantastische verkoopcijfers. De oud-vleugelspits verkocht in acht jaar tijd voor meer dan 600 miljoen euro aan spelers, waarvan meer dan 360 miljoen euro de afgelopen drie seizoenen. Overmars zette de afgelopen jaren op aankoopgebied een koerswijzing bij Ajax in en haalde met Daley Blind en Dusan Tadic de nodige ervaring als aanvulling op de jonge spelersgroep binnen.

In de studio van RTL7 reageert Champions League-analist Dirk Kuyt woensdagavond niet verrast op de berichtgeving. "Newcastle United zijnde snap ik de interesse wel", geeft hij aan. "Als je ziet wat Marc Overmars voor Ajax gedaan heeft, met zijn aan- en verkoopbeleid, denk ik dat hij in zekere zin is uitgeleerd bij Ajax. Hij heeft het fantastisch gedaan. Ik denk niet dat er een betere persoon is voor die functie dan hij. De vraag is: gaat hij ook zoveel winst maken voor een club die juist veel miljoenen gaat spenden?"